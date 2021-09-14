Зарегистрировано более 300 тыс. нарушений карантина

NHS обзванивала вернувшихся из-за рубежа

С 17 марта по 31 мая в Англию и Северную Ирландию из стран желтого списка прибыло более 1 млн человек. Как выяснилось, каждый третий из них мог нарушать самоизоляцию, пишет BBC.

Согласно правилам для зарубежных поездок, путешественники, приезжающие из стран красного списка, должны оставаться на карантин в специальном отеле, а прибывшие из «желтых» стран – пройти 10-дневную самоизоляцию у себя дома.

Министерство здравоохранения наняло штат сотрудников, которые обзванивали находящихся на домашнем карантине. После трех неотвеченных или сброшенных звонков информация передавалась полиции. Затем офицеры пытались навестить человека дома, чтобы проверить, соблюдает ли он самоизоляцию. В итоге нарушителей оказалось более 300 тыс.

По словам представительницы миграционной службы Люси Моретон, система домашнего карантина во многом основана на сознательности людей. Чиновница признала, что проконтролировать каждого нарушителя режима в стране невозможно.

В свою очередь, британцы, которым пришлось оставаться на карантине в специальных отелях, намерены подать коллективный иск к властям в связи с нарушением их прав и свобод. Заявители, в частности, требуют признать необязательным карантин для полностью привитых путешественников, а также выплатить компенсацию тем, кто попал в него незаслуженно. Кроме того, многие жаловались на плохие условия проживания в отелях и сообщали о случаях заражения COVID-19 во время карантина.