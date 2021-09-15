10 малоизвестных достопримечательностей столицы

Если вам кажется, что вы обошли уже весь Лондон, вдоль и поперек исходили Гайд-парк, а при виде Биг-Бена и Тауэрского моста уже даже не достаете телефон, чтобы сделать очередные сто-пятьсот снимков, самое время открыть для себя что-то новое! Лондон умеет удивлять: то здесь, то там встречаются необычные памятники, парки, улочки и дома – малоизвестные, но не менее привлекательные, чем их именитые собратья. Итак, отправляемся открывать для себя новый Лондон.

Маленькая Венеция

Этот живописный район недалеко от станции метро «Паддингтон» точно приглянется любителям романтических прогулок. Здесь любят останавливаться лодки, и когда их скапливается много, это и вправду выглядит как город на воде с его плавучими домиками. В хорошую погоду можно прокатиться по каналу вдоль красивых улочек района Мейда-Вейл и Риджентс-парка или подняться вверх по течению, насладиться тишиной и спокойствием вдали от городского шума. Многие лодки переоборудованы в небольшие бары и кафешки, так что можно устроить и романтический ужин на воде.

Где: в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Паддингтон»

Семь носов в Сохо

Наверняка вы бывали в этом оживленном районе Лондона. Здесь можно встретить и туристов, и банковских клерков, и уличных музыкантов. Жизнь кипит 24/7! Помимо посещения баров, ресторанов и магазинов, можно занять себя забавным квестом – найти семь носов. Необычный артефакт появился в столице в конце XX века, когда повсюду стали устанавливать камеры наблюдения. Не всем это понравилось – в том числе художнику Рику Бакли, который поспорил с друзьями, что сможет оставить с носом местную систему наблюдения и незаметно разместить тридцать пять слепков своего носа. А один из них – даже на Арке Адмиралтейства, на высоте около двух с половиной метров. Почему Рик выбрал именно эту часть своего тела, история умалчивает. Неизвестно, сколько носов осталось на сегодняшний день, но благодаря шалости родилась очередная легенда: кто найдет семь носов в Сохо, того ждет богатство.

Где: район Сохо

Дерево-светофор

Загляните на Канэри-Уорф – там вы найдете удивительное дерево-светофор с семьюдесятью пятью огнями. Восьмиметровое сооружение появилось на месте некогда росшего здесь дерева, которое страдало от загрязнения окружающей среды и в итоге погибло. Сначала обилие огней сбивало с толку автомобилистов, но вскоре они привыкли, а дерево стало интересным памятником, привлекающим внимание не только туристов. По задумке французского скульптора Пьера Виванта, автора светофорного дерева, мелькающие огни должны олицетворять бесконечный ритм жизни в большом городе.

Где: Billingsgate Market, возле Trafalgar Way

3D-зебра

Сейчас никого не удивить трехмерными рисунками. Но одно дело, когда они создаются для развлечения, другое – когда для пользы. На Хай-стрит в районе Сент-Джонс-Вуд (Вестминстер) появился пешеходный 3D-переход, представляющий собой оптическую иллюзию. При приближении кажется, что зебра возвышается над дорогой, тем самым создавая барьер для водителей, – волей-неволей затормозишь. Но если для водителей это мера предосторожности, то для пешеходов – очередной аттракцион. Многие фотографируются тут точь-в-точь как ливерпульская четверка для обложки своего альбома, ведь трехмерная зебра находится по соседству с самым известным пешеходным переходом на Эбби-роуд.

Где: St John’s Wood High Street

Водяные часы

Прогуливаясь по Шортc-Гарденс, вы не сможете пропустить аптеку Holland and Barrett, перед которой многие прохожие стоят задрав головы. Не упустите и вы шанс полюбоваться необычными часами – небольшие фигурки человечков с ведерками находятся как раз над вывеской здания. Механизм был создан водными часовщиками (да, есть и такие) Тимом Ханкином и Энди Плантом в 80-х годах прошлого века. Сейчас единственная стрелка застыла на цифре 1, а некогда это были часы с сюрпризом. Ежечасно из них лилась вода и, стекая по специальному механизму, заставляла звенеть маленькие колокольчики и наполняла крохотные ведерки человечков. Четверо из них поливали пластиковые цветы, расположенные над вывеской, и те начинали расти на глазах. А один озорной человечек направлял струю прямо на асфальт, иногда поливая прохожих, что вызывало смех и ликование у публики. Отслужив тридцать лет, часы, к сожалению, сломались, и пока неизвестно, когда они будут вновь запущены.

Где: Earlham Street, Shorts Gardens

Сворачивающийся мост

Если традиционными разводными мостами сегодня никого не удивить, то этот необычный мост запомнится надолго. Когда по каналу Гранд-Юнион проходят суда, мост не поднимается, не раздвигается, а скручивается в восьмиугольную фигуру на одном из берегов. Весь секрет – в гидравлических цилиндрах, спрятанных в вертикальных стойках. Когда необходимо развести или сложить мост, на эти самые гидравлические цилиндры подается давление, и штоки цилиндров выдвигаются, складывая восемь треугольных секций моста гармошкой. За три минуты мост закручивается рулетиком и становится похожим на старое мельничное колесо. Когда смотришь на него в свернутом состоянии, и не скажешь, что это мост – скорее какой-то арт-объект. А в развернутом – не подумаешь, что двенадцатиметровый мост способен вытворять подобные кульбиты. Правда, увидеть такое чудо можно не каждый день, лучшее время – пятничный полдень.

Где: недалеко от станции метро «Паддингтон», South Wharf Road

Индуистский храм Шри Сваминараян Мандир

Кусочек настоящей Индии на северо-западе Лондона. Именно здесь можно встретить выходцев из Индии, поселившихся в столице Туманного Альбиона. Конечно, в многонациональном мегаполисе представлено несколько мировых культур, в нем есть разные храмы, но этот поражает своей красотой. Здание, построенное в 1995 году из белоснежного мрамора, завораживает! На него ушло 2 000 тонн итальянского мрамора и 2 828 тонн болгарского известняка, которые специально были доставлены в Индию. Из обработанного камня 1 526 индийских скульпторов не покладая рук вырезали 26 300 разных деталей, которые затем были бережно упакованы и привезены в Лондон. И здесь уже более тысячи волонтеров собирали храм, как гигантскую головоломку. Всего за одни сутки было залито 4 500 тонн бетона. Ни одно здание в Британии не строилось в такие рекордные сроки. Центром огромного комплекса является мандир – место поклонения. Он увенчан семью шпилями. Конструкции здания украшены причудливой каменной резьбой: здесь и витиеватые узоры, и растительный орнамент, и, конечно, индийские божества. Благодаря этому мраморному кружеву кажется, что здание парит в воздухе.

Шри Сваминараян Мандир – самый большой индуистский храм за пределами Индии. Посетить его может любой, независимо от вероисповедания и религии. Единственное, помните, что внутри храма нужно будет снять обувь.

Рядом с храмом находится индуистский культурный центр, в оформлении которого использованы английский дуб и бирманский тик. Чтобы компенсировать Англии 226 срубленных для храма деревьев, индуистская община высадила 2 300 саженцев. Теперь здесь располагается прекрасный сад, оформленный в индийских традициях.

Где: 105–119 Brentfield Road

Сад Киото

Если хочется еще экзотики, отправляйтесь в Холланд-парк. Здесь находится настоящий японский сад камней. Созданный в 1991 году в ознаменование долгой дружбы между Японией и Великобританией сад прекрасно вписался в лондонский парк. В центре сада расположен пруд с островом в форме черепахи. Здесь же с шумом падает вода с большого каскада, сложенного из крупных камней. Каждая деталь подобрана со вкусом: каменный мостик, японские фонарики, низкие декоративные растения и даже золотые рыбки. Неподалеку есть Павлиний уголок, где можно встретить красавцев-павлинов, свободно разгуливающих по парку, а если повезет, то и увидеть, как они распускают свои волшебные хвосты. Удивительный фрагмент Японии в английской столице!

Где: Holland Park Avenue

Близнец Даунинг-стрит

Даунинг-стрит, 10 – самый известный адрес в Лондоне. Черная дверь резиденции британских премьеров знаменита на весь мир, и, конечно, многие хотят сфотографироваться на ее фоне. Каково же разочарование туристов, когда они видят высокий забор, а заветную дверь можно рассмотреть разве что на зуме фотоаппарата! Но не стоит отчаиваться раньше времени: у знаменитого здания есть двойник на Адам-cтрит, 10, всего в пятнадцати минутах от знаменитого «собрата». Сейчас там располагаются офисы, а ранее здание было жилым. Совпадение случайно, просто оба здания были построены в конце XVIII века, а строгая архитектура Георгианской эпохи не отличалась особым разнообразием. К слову, название улица получила в честь архитектора этого самого дома, Роберта Адама. Двери на зданиях тоже идентичны, хотя премьерская, конечно, оснащена сейчас стальной защитой: после обстрела в 1991 году дверь решили основательно укрепить, но ее внешний вид остался неизменным. Предыдущая дверь сейчас находится в музее-бункере Уинстона Черчилля. Безусловно, при тщательном осмотре можно найти кое-какие различия, но, чтобы сделать фото и удивить друзей, двери на Адам-стрит, 10 будет достаточно.

Где: 10 Adam Street

Насосная станция Кросснесс

«Что удивительного в насосной станции?» – спросите вы. Но не сможете сдержать своего восхищения, попав туда. Снаружи это ничем не примечательное здание середины XIX века, построенное во время Великого зловония, когда реки отходов из выгребных ям, стекавшие в Темзу, буквально заполнили весь город. Тогда же было решено реконструировать старые канализационные системы Лондона, в результате чего и появилась насосная станция Кросснесс.

В качестве компенсации за свою грязную работу здание получило невероятную внутреннюю отделку. Сложно поверить, что это станция по откачке сточных вод.

Станция – настоящий шедевр инженерной мысли и промышленной архитектуры того времени: сводчатый потолок в главном зале поддерживают высокие колонны, лестницы украшены витиеватыми коваными решетками, а интерьеры напоминают дворец. Главное «украшение» – четыре огромных насоса, которые и производят очистку, и каждый из них имеет свое название: «Принц-консорт», «Альберт Эдуард», «Виктория» и «Александра». В настоящее время работает лишь «Принц-консорт», другие же ожидают своей очереди на реконструкцию.

Станцию можно посетить только по определенным дням, поэтому расписание лучше уточнять на официальном сайте.

Где: Bazalgette Way, Abbey Wood

Подготовила Оксана Кеш