Каждый житель Северной Ирландии получит по £100

Карта Spend Local поддержит малый бизнес

Министр экономики Северной Ирландии Гордон Лайонс объявил о запуске необычного проекта. Каждый взрослый местный житель получит по £100, которые можно будет потратить в магазинах и кафе в рамках программы поддержки индустрии, пострадавшей от пандемии коронавируса, пишет Independent.

Как сообщил министр, на эти цели Стормонт (североирландский парламент) выделил £145 млн. Деньги зачислят на специальные пластиковые карты, которые будут приниматься к оплате с 1 октября по 30 ноября.

Портал онлайн-заявок откроется с 27 сентября и будет работать до 25 октября через правительственный сайт NI Direct. Для получения карты нужно будет указать свои данные, включая номер государственного страхования, номер телефона и электронную почту. Личность каждого заявителя будет проверена по государственным базам. Для тех, у кого нет доступа к онлайн-сервисам, 11 октября будет запущен кол-центр.

Торговая палата Белфаста приветствовала схему ваучеров. Саймон Гамильтон, исполнительный директор палаты, сказал, что это даст местным предприятиям «необходимый и очень своевременный импульс». «Это был чрезвычайно сложный период для предприятий розничной торговли и сферы туризма, – сказал Гамильтон, – и ваучер даст возможность местным жителям активно помогать этим предприятиям».

Карты Spend Local будут приниматься любыми магазинами и предприятиями, но для покупок в Интернете их использовать нельзя, также как и для азартных игр.