Осенний макияж: создаем глубокий образ

При создании летнего макияжа мы обычно руководствуемся принципом «чем меньше, тем лучше»: нам не хочется наносить слои консилера, тонального крема, пудры, румян, рисовать сложные стрелки и ярко красить губы. Совсем другое дело осенью: рука так и тянется к палеткам теней, более насыщенным оттенкам помады и румян. В этот раз я расскажу о продуктах двух влиятельных мейкап-брендов, которые уже представили свои осенние коллекции, а также о двух уходовых средствах.

Ода георгину с Dear Dahlia

Престижный бренд Dear Dahlia, созданный в Корее, теперь доступен и в Великобритании. Во всех косметических продуктах марки содержится запатентованный экстракт цветов георгина. Этот экстракт помогает защитить кожу от повреждений благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также обладает антивозрастным эффектом.

Восьмиугольная упаковка символизирует распустившийся георгин. Цветок, который считается королем сада, олицетворяет неповторимую красоту каждого человека. Дизайн футляров средств декоративной косметики уникален: мрамор и розовое золото ассоциируются с неподвластным времени стилем, престижем и роскошью.

Timeless Bloom Collection Palette

£57 // deardahlia.global

Палитра теней состоит из девяти розово-коричневых оттенков разной текстуры: бархатистых матовых, шелковистых мерцающих и с эффектом «металлик».

Влажные и сухие текстуры легко смешиваются и помогают создать индивидуальный образ – от естественно-роскошного до непринужденно-гламурного. Мягкая формула, содержащая запатентованный экстракт цветов георгина и сертифицированное органическое масло сладкого миндаля, масло арганы, масло ши и масло семян какао, питает и защищает нежную кожу вокруг глаз.

Оттенки:

Daydream – бежевый с приглушенным розовым подтоном и мерцающим финишем.

Love Letter – нейтральный пыльно-розовый.

Pink Thunder – нейтрально-розовый с бронзовым отливом и многомерным сиянием.

Lady Grey – серо-коричневый с золотым мерцанием.

Cinnamon Cloud – мягкий коричневый с ярким золотым и серебряным отливом.

Velvet Copper – медно-коричневый с золотым отливом и атласной текстурой.

Moon Dust – светящиеся серебряные и золотые блестки.

Dark Dolce – темно-коричневый с насыщенным переливом.

Spicy Cacao – глубокий красновато-коричневый.

https://www.youtube.com/watch?v=-uR7ftznVVU

Итальянские эксперименты с Diego dalla Palma

Слышали ли вы о Диего далла Пальме, создателе одноименного бренда косметики? Это поистине уникальный человек – инноватор, писатель и гениальный визажист. В 1978 году он открыл свою первую студию визажа в Милане, организовал научную лабораторию, где начал разрабатывать инновационные средства, которые сразу завладели сердцами итальянок.

Diego dalla Palma предлагает широкий ассортимент косметических средств, разработанных и протестированных в лаборатории на высокий уровень эффективности. В линию по уходу за кожей входят различные продукты, которые можно использовать для всех типов кожи – от самой молодой до зрелой. Линия по уходу за волосами представлена средствами для всех типов волос: вьющихся и прямых, коротких и длинных, сухих и жирных. Продукты для макияжа полностью отражают философию компании – подчеркнуть красоту женщины, чтобы каждая могла выразить себя с помощью мейкапа.

Ценностями бренда всегда были элегантность, креативность и поиск красоты в каждой девушке. Уникальная, единственная в своем роде красота, свободная от господствующих стандартов. Это именно то, к чему всегда стремился Диего далла Пальма: помогать каждой женщине найти свою личную красоту, улучшая ее с помощью доступных по цене, но инновационных продуктов.

Tribal Queen Face and Eyes Palette

£34 // lookfantastic.com

Создать сразу несколько ярких образов можно с палитрой Tribal Queen из круизной коллекции Diego dalla Palma – 2021. Тени находятся в золотистой магнитной палетке с большим зеркалом – вы сможете подправить макияж где угодно! Палитра состоит из семи шелковистых оттенков: пяти теней для век с атласным и металлическим финишами, а также румян и перламутрового хайлайтера.

Все продукты высокопигментированны, поэтому наносить их легко – они ровно ложатся на кожу, отлично растушевываются. С помощью бархатистых теней для век – от ледяных серебряных до теплых персиково-красных оттенков – вы сможете создавать разнообразные макияжи глаз, добиться градиента или дымчатого эффекта.

Рекомендация от Diego dalla Palma: лучше сначала нанести на веки более светлые оттенки, а затем растушевать их и добавить глубины с помощью более темных цветов. Для макияжа лица сначала нанесите румяна, а затем – хайлайтер, аккуратно проведя им по выступающим участкам лица (скулам, кончику носа, лбу, подбородку).

Две новинки – хиты этого месяца

Delarom Youth Suncare Cream SPF30

£30 // delaromskincare.co.uk

Бронзирующий крем для лица, который омолаживает кожу и защищает ее от вредного воздействия UVA- и UVB-лучей (SPF 30). Это идеальное решение для ранней осени: загар с лица смывается гораздо быстрее, чем с тела, поэтому такой крем поможет не только защитить кожу, но и выровнять тон.

В состав средства входят два мощных ингредиента: экстракт буддлеи предотвращает воздействие UVA- и UVB-лучей на ДНК клеток кожи, а растительный глицерин отлично ее увлажняет.

Urban Retreat Foaming Lip Scrub

£11 // urban-retreat.com

Фруктовый пенящийся отшелушивающий скраб, который смягчает губы и прекрасно подготавливает их к нанесению помады. Специальный дозатор не позволит израсходовать ни одной лишней капли!

Этот продукт, обогащенный растительными маслами, не только удаляет омертвевшие клетки кожи, но и увлажняет губы, делая их эластичными и гладкими. Помада держится намного дольше и выглядит идеально.