﻿﻿﻿﻿﻿

Осенний макияж: создаем глубокий образ

Осенний макияж: создаем глубокий образ

Елена Лесли,
elena@angliya.com,
@bestofbeauty_uk

При создании летнего макияжа мы обычно руководствуемся принципом «чем меньше, тем лучше»: нам не хочется наносить слои консилера, тонального крема, пудры, румян, рисовать сложные стрелки и ярко красить губы. Совсем другое дело осенью: рука так и тянется к палеткам теней, более насыщенным оттенкам помады и румян. В этот раз я расскажу о продуктах двух влиятельных мейкап-брендов, которые уже представили свои осенние коллекции, а также о двух уходовых средствах.

Ода георгину с Dear Dahlia

Престижный бренд Dear Dahlia, созданный в Корее, теперь доступен и в Великобритании. Во всех косметических продуктах марки содержится запатентованный экстракт цветов георгина. Этот экстракт помогает защитить кожу от повреждений благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также обладает антивозрастным эффектом.

Восьмиугольная упаковка символизирует распустившийся георгин. Цветок, который считается королем сада, олицетворяет неповторимую красоту каждого человека. Дизайн футляров средств декоративной косметики уникален: мрамор и розовое золото ассоциируются с неподвластным времени стилем, престижем и роскошью.

 

Timeless Bloom Collection Palette
£57 // deardahlia.global

Палитра теней состоит из девяти розово-коричневых оттенков разной текстуры: бархатистых матовых, шелковистых мерцающих и с эффектом «металлик».

Влажные и сухие текстуры легко смешиваются и помогают создать индивидуальный образ – от естественно-роскошного до непринужденно-гламурного. Мягкая формула, содержащая запатентованный экстракт цветов георгина и сертифицированное органическое масло сладкого миндаля, масло арганы, масло ши и масло семян какао, питает и защищает нежную кожу вокруг глаз.

Оттенки:

Daydream – бежевый с приглушенным розовым подтоном и мерцающим финишем.

Love Letter – нейтральный пыльно-розовый.

Pink Thunder – нейтрально-розовый с бронзовым отливом и многомерным сиянием.

Lady Grey – серо-коричневый с золотым мерцанием.

Cinnamon Cloud – мягкий коричневый с ярким золотым и серебряным отливом.

Velvet Copper – медно-коричневый с золотым отливом и атласной текстурой.

Moon Dust – светящиеся серебряные и золотые блестки.

Dark Dolce – темно-коричневый с насыщенным переливом.

Spicy Cacao – глубокий красновато-коричневый.

https://www.youtube.com/watch?v=-uR7ftznVVU

 

Итальянские эксперименты с Diego dalla Palma

Слышали ли вы о Диего далла Пальме, создателе одноименного бренда косметики? Это поистине уникальный человек – инноватор, писатель и гениальный визажист. В 1978 году он открыл свою первую студию визажа в Милане, организовал научную лабораторию, где начал разрабатывать инновационные средства, которые сразу завладели сердцами итальянок.

Diego dalla Palma предлагает широкий ассортимент косметических средств, разработанных и протестированных в лаборатории на высокий уровень эффективности. В линию по уходу за кожей входят различные продукты, которые можно использовать для всех типов кожи – от самой молодой до зрелой. Линия по уходу за волосами представлена средствами для всех типов волос: вьющихся и прямых, коротких и длинных, сухих и жирных. Продукты для макияжа полностью отражают философию компании – подчеркнуть красоту женщины, чтобы каждая могла выразить себя с помощью мейкапа.

Ценностями бренда всегда были элегантность, креативность и поиск красоты в каждой девушке. Уникальная, единственная в своем роде красота, свободная от господствующих стандартов. Это именно то, к чему всегда стремился Диего далла Пальма: помогать каждой женщине найти свою личную красоту, улучшая ее с помощью доступных по цене, но инновационных продуктов.

 

Tribal Queen Face and Eyes Palette
£34 // lookfantastic.com

Создать сразу несколько ярких образов можно с палитрой Tribal Queen из круизной коллекции Diego dalla Palma – 2021. Тени находятся в золотистой магнитной палетке с большим зеркалом – вы сможете подправить макияж где угодно! Палитра состоит из семи шелковистых оттенков: пяти теней для век с атласным и металлическим финишами, а также румян и перламутрового хайлайтера.

Все продукты высокопигментированны, поэтому наносить их легко – они ровно ложатся на кожу, отлично растушевываются. С помощью бархатистых теней для век – от ледяных серебряных до теплых персиково-красных оттенков – вы сможете создавать разнообразные макияжи глаз, добиться градиента или дымчатого эффекта.

Рекомендация от Diego dalla Palma: лучше сначала нанести на веки более светлые оттенки, а затем растушевать их и добавить глубины с помощью более темных цветов. Для макияжа лица сначала нанесите румяна, а затем – хайлайтер, аккуратно проведя им по выступающим участкам лица (скулам, кончику носа, лбу, подбородку).

 

Две новинки – хиты этого месяца

Delarom Youth Suncare Cream SPF30
£30 // delaromskincare.co.uk

Бронзирующий крем для лица, который омолаживает кожу и защищает ее от вредного воздействия UVA- и UVB-лучей (SPF 30). Это идеальное решение для ранней осени: загар с лица смывается гораздо быстрее, чем с тела, поэтому такой крем поможет не только защитить кожу, но и выровнять тон.

В состав средства входят два мощных ингредиента: экстракт буддлеи предотвращает воздействие UVA- и UVB-лучей на ДНК клеток кожи, а растительный глицерин отлично ее увлажняет.

Urban Retreat Foaming Lip Scrub
£11 // urban-retreat.com

Фруктовый пенящийся отшелушивающий скраб, который смягчает губы и прекрасно подготавливает их к нанесению помады. Специальный дозатор не позволит израсходовать ни одной лишней капли!

Этот продукт, обогащенный растительными маслами, не только удаляет омертвевшие клетки кожи, но и увлажняет губы, делая их эластичными и гладкими. Помада держится намного дольше и выглядит идеально.

 

profile-sample2
В Лондоне стартовал мюзикл «Назад в будущее»
15-09-2021
profile-sample2
Каждый житель Северной Ирландии получит по £100
15-09-2021
profile-sample2
Стоунхендж закрывается на ремонт впервые за 60 лет
15-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.