Под небом Лондона

Лондону грех жаловаться на нехватку общественной скульптуры на улицах и площадях: по всей столице разбросаны статуи королей и выдающихся деятелей, героев и великих людей, памятники, посвященные важным историческим событиям. Скульптуры отмечают путь, по которому всезнающие гиды – обладатели заветного синего значка традиционно ведут толпы послушных туристов. Но сегодня мы пойдем непротоптанным маршрутом и поговорим о современной скульптуре, вырвавшейся из чинных музейных залов на городские просторы.

Вот уже десятый год подряд в лондонском Сити проходит выставка Sculpture in the City. Здесь представлены новые скульптурные работы и инсталляции британских и зарубежных художников, как всемирно известных, так и начинающих. Каждое лето архитектурный пуризм, строгую четкость и бескомпромиссность прямых вертикалей и горизонталей зданий знаменитого финансового центра столицы нарушает скульптурный каскад фантазии, цвета и иронии на самые разнообразные темы. С 2011 года на улицах и площадях «Квадратной мили» побывало сто тридцать произведений ста тринадцати авторов, в числе которых такие звезды современного искусства, как Аниш Капур, Джулиан Опи, Энтони Гормли, Дэмьен Херст, Роберт Индиана, Яеи Кусама, Ай Вэйвэй. В нынешнем году в галерее под открытым небом, растянувшейся от St Botolph’s Street до Fenchurch Street Station Plaza и от Leadenhall Market до Mitre Square, представлены работы восемнадцати авторов. Совершим прогулку к наиболее ярким экспонатам.

Рут Эван, «Безмолвный агитатор» (Silent Agitator)

Часы. Городские, настенные, наручные… Они напоминают нам о том, что пора на работу, на свидание, в аэропорт; они фиксируют моменты рождения и смерти, начала землетрясения или запуска космического корабля и еще тысячи самых разнообразных событий, происходящих в человеческой жизни. Наверное, это один из самых ярких символов быстротечности времени.

А вот большие часы в инсталляции художницы Рут Эван отсылают нас к историческому эпизоду, имевшему место в США в 1917 году. Активист и писатель Ральф Чаплин создал иллюстрацию с надписью «Который час? Время организовываться!», предназначавшуюся для международной организации «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ). На картинке были изображены часы, а их стрелки представляли собой башмаки-клоги, по-французски «сабо» (sabot). Именно от названия этой обуви произошло слово «саботаж», обозначающее умышленное небрежное исполнение или неисполнение обязанностей, скрытое противодействие и разрушение. Иллюстрация была воспроизведена в миллионах наклеек, которые тут же окрестили безмолвными агитаторами: члены профсоюзов распространяли их у себя на работе и в общественных местах по всей территории США.

Часы остаются повсеместным символом до сих пор актуальных трудовых споров по поводу оплаты работы и продолжительности рабочего дня.

Адрес: Corner of Bishopsgate & Wormwood Street, EC2M 3XD

Лаура Арминда Кингсли, «Бормотание глубин» (Murmurs of the Deep)

«Бормотание глубин» Лауры Арминды Кингсли – попытка создать живописный мир, в котором наше общение с космосом и природой могло бы осуществляться напрямую, без фильтров культурных ценностей. Художница смотрит на мир сквозь призму глубин времени, с одинаковым вниманием передавая микроскопическое и макроскопическое, научное и фольклорное, архаичное и новое, – и все для того, чтобы предложить зрителю неиерархическую перспективу, в которой он мог бы пересмотреть мнение относительно своего места во Вселенной. Работа Кингсли инсталлирована в довольно необычном месте – на нижних поверхностях действующих эскалаторов в здании Leadenhall Building.

Адрес: Leadenhall Building, EC3V 4AB

Татьяна Вольска, скульптура без названия (Untitled)

Качающаяся под потолком пассажа Leadenhall Market биоморфная скульптура-инсталляция Татьяны Вольски производит странно волнующее и немного тревожное впечатление. Художница польского происхождения давно работает с материалами, предназначенными для переработки. В этой лондонской инсталляции, например, Вольска использует пластиковые бутылки, которые разрезает, перфорирует и сплавляет в крупные массы, визуально напоминающие неопределенные биоформы. Соблазнительный ярко-красный цвет, интригующие формы, кажущиеся воздушными и плотными одновременно, – парящая скульптура будто отрицает законы гравитации.

Адрес: Leadenhall Market, EC3V 1LT

Лор Пруво, «Металлический человек» (Metal Man – Deeper Together, Deep Travel Ink. NYC)

Творение Лор Пруво расположено в лобби дома 70 по St Mary Axe, прямо у огромного окна-стены, поэтому отлично видно и снаружи. Две металлические фигуры мужчин, опустившихся на колени друг перед другом, вместо голов у них экраны. С помощью этих экранов фигуры общаются со зрителями: на мониторах мелькают изображения рук, делающих приманивающие движения, и завлекающие фразы типа «Это лучшее, что вы видели за долгое время» или «Пойдем с нами». Благодаря этим манипулятивным приемам (на уровне текста, изображения, звука и формы) двое металлических мужчин напрямую взаимодействуют с аудиторией, подталкивая ее к созданию собственного нарратива. Такой подход весьма характерен для произведений Пруво, включающих широкий спектр современных коммуникативных средств. Иммерсивные мультимедийные инсталляции художницы отличаются своеобразной острой юмористической манерой, это почти абсурд, построенный на игре слов, изображений и смыслов. Автор заранее программирует ситуации, в которых зритель теряет грань между реальностью и вымыслом, художественными и литературными ассоциациями.

Лор Пруво – лауреат престижной премии Тернера 2013 года. В 2019 году художница представляла Францию ​​на Венецианской биеннале своей мультимедийной работой «Глубокое синее море окружает тебя».

Адрес: Lobby 70 St Mary Axe, EC3A 8BE

Майк Баллард, «Занятие мужлана» (Rough Neck Business)

Уроженец Лондона, Баллард рассказывает, что подростком много времени проводил на окраинах, в неухоженных необитаемых местах, исследуя энтропию города. Работы художника вдохновлены абстрактными композициями городской среды. В скульптуре «Занятие мужлана» Баллард задействовал рекламные щиты, которые он нашел в разных районах Лондона: зеленые – в Олимпийском парке, синие – в Далстоне и Хакни-Уик. В этих местах в последние годы велись активные работы по благоустройству, поэтому стройплощадки были огорожены множеством щитов. Художник воспринимает их как территориальные знаки, пороги, определяющие границы собственности. Его увлекает процесс трансформации объектов, служивших границами владения, в новую трехмерную скульптуру, чтобы при этом сохранились неповторимые признаки их прежней жизни в городской среде.

Адрес: 100 Bishopsgate, EC2M 1GT

Ева Ротшильд, «Космос» (Cosmos)

Произведения Евы Ротшильд вызывают ассоциации с художественными направлениями 1960–1970-х годов. Точки соприкосновения между духовностью, силой, визуальным восприятием и природой материальности – постоянный фокус ее творчества. Автор говорит: «Для меня работа – это создание чего-то эмпирического (визуального, физического, пространственного), но также чего-то, что нельзя точно определить. Это просто само по себе. Я думаю, у меня феноменологический взгляд на творчество». Чтобы избежать какого-то четкого толкования своих произведений, Ротшильд прибегает к неоднозначным названиям – по словам художницы, они служат своеобразной речевой версией ее творений. Возможно, так было и с инсталляцией «Космос».

Адрес: Undershaft, EC3P 3DQ (between Aviva and the Leadenhall Building)

Оливер Брэгг, «Светлой памяти» (In Loving Memory)

Существует трогательная английская традиция устанавливать таблички-посвящения на садовых скамьях в честь людей, ушедших из жизни, но не из памяти любящих друзей, близких, семьи. Читая такие таблички в городских парках, поражаешься умению выразить так много несколькими простыми словами; часто – с мягкой иронией, что делает память об умершем человеке удивительно живой. Художник, скульптор и дизайнер Оливер Брэгг создал остроумную инсталляцию на тему воспоминаний, их места в нашей памяти и мире вокруг. На уже существующие семь скамеек в разных частях Сити он установил выгравированные медные таблички, имитирующие традиционные таблички-посвящения, но с придуманными им самим текстами. Здесь и игра слов («Светлой памяти светлой памяти»), и выдуманные персонажи и места, и абстрактные идеи и фантазии, и, конечно, много юмора.

Адреса: 05a – Undershaft, EC3A 8AH (next to St Helen’s Church); 05b – Fen Court Garden, EC3M 5DL; 05c – Plaza outside Fenchurch Street Station, EC3M 4AJ; 05d – Mitre Square, EC3A 5DH; 05e – Aldgate Square, EC3N 1AF; 05f – Bury Court, EC3A 8EX; 05g – Jubilee Gardens, EC2M 4WD

Марк Хэндфорт, «Арлекин-четыре» (Harlequin Four)

Цифра 4 – своеобразная визитная карточка художника Марка Хэндфорта: она часто встречается в его работах. Автор говорит, что 4 – начало каждого рисунка, незаконченная звезда. По словам художника, в цифре много символических смыслов: это число бытия, связывающее разум, тело и дух со структурированным, организованным физическим миром.

Неудивительно, что герой 4,5-метровой скульптуры Хэндфорта «Арлекин» также имеет форму цифры 4. Энергично очерченный силуэт, выполненный из алюминия, окрашен яркими флуоресцентными красками в цвета персонажа; благодаря подсветке расположенных в шахматном порядке светильников «Арлекин-четыре» работает как маяк, отражающий цвет и свет в городском пейзаже.

Адрес: Undershaft, EC3A 8AH (next to St Helen’s Church)

Брэм Элленс, «Сироты» (Orphans)

Что связывает создателя и владельца произведения? Брэм Элленс размышляет об этом в своей символической скульптурной инсталляции «Сироты». Для ее создания он использовал принадлежавшие умершим людям картины, которые находил через владельцев похоронных бюро и благотворительные магазины. Эти осиротевшие после смерти владельцев произведения искусства были выброшены наследниками или оказались в сырых подвалах хранилищ. В ожидании нового владельца они молчаливо хранили в себе энергию создавшего их художника и привязанность умершего коллекционера. В инсталляции «Сироты» три скульптурные формы разного размера, плотно обклеенные старыми картинами в рамах, вызывают ассоциации с семьей, рождая ощущение печали и бренности бытия.

Адрес: Cullum Street, EC3M 7JJ

Джун Т. Лай, «Цветущий рай» (Bloom Paradise)

Об авторе этой инсталляции говорят: «В ее сердце живут чистота воды и крепость скалы». Джун Т. Лай создала скульптурную композицию, символизирующую любовь и надежду. Мир, пораженный пандемией, нуждается в позитивном видении и исцелении, как утопающий – в помощи. Три цветка «Цветущего рая» – «Цветок надежды», «Цветок неба» и «Цветок жизни» – три ипостаси метафоры лотоса. Жизненный цикл – это переход от грязи к очищению, от смерти к возрождению. Яркие, позитивные цвета скульптуры несут радость и энергию.

Адрес: Plaza outside Fenchurch Street Station, EC3M 4AJ

Скульптуры будут экспонироваться в лондонском Сити до весны 2022 года. Перед прогулкой по выставке под открытым небом стоит обзавестись буклетом с картой, где обозначены места расположения скульптур и приведена информация об авторах. Бесплатные буклеты можно взять в City Information Centre в районе St Paul’s или в Information Point по адресу: 22 Bishopgate’s Blend Café.

Юлий Гудец