Портал в «Мифосферу» откроется в Stone Nest

«Премьера нашего спектакля состоится в старой уэльской часовне в дни кельтского праздника Мабон, посвященного осеннему равноденствию. Видеопроекционный экран высотой одиннадцать метров и четырнадцать динамиков, умноженные на акустику старинной часовни, создадут ощущение портала – это портал в «Мифосферу». Мы открываем его в Лондоне с 20 сентября по 9 октября», – так началась наша беседа с автором проекта, режиссером и автором сценария Инной Дулерайн.

– Проект заявлен как смелое, амбициозное сотрудничество России и Великобритании. Как появилась идея проекта?

– «Мифосфера» – это мультимедийная театральная постановка, в которой встретилось несколько видов и форм искусства: театр и кино, видеоинсталляция, новая опера и музыкальный перформанс. Хотя основная часть работы проходила в Англии и России, у нас более интернациональная команда. Анимационные пейзажи «Мифосферы», например, создавались в Нью-Йорке, а цветокоррекция осуществлялась в Берлине.

Мы не вписываемся ни в какие четкие рамки, не поддаемся точным определениям, как и наша история, которая выходит за пределы истории человека и становится мифом. Мы выстраиваем отношения с универсальным мифологическим пространством, но это не отдельные мифы разных народов, а единое вымышленное измерение Земли, описанное когда-то Карлом Юнгом, и это и есть «Мифосфера».



Репетиции спектакля начались в Лондоне практически одновременно со стартом двухнедельного марафона Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), и сразу стало понятно, что наше появление в столице в сентябре неслучайно. Пережив шок от размаха и жестокости пандемии, человечество в планетарном масштабе впервые осознало свою уязвимость перед силами природы. Люди пытаются обратить внимание на неизбежность новой экологической катастрофы. Спектакль «Мифосфера» повествует об осознании нашей истинной натуры, о связи с природой, о способности к самоисцелению и исцелению планеты.

– Что значит этот проект лично для вас?

– Спектакль рассказывает о магии, о смелости быть собой, о жажде и необходимости чудесного в нашем научно-рациональном мире. Все, о чем говорится в спектакле, имеет ко мне прямое отношение. Я его как будто не сочиняю, а вспоминаю. Все это я уже знала когда-то, наверное, в прошлой жизни. Я всегда интересовалась сказками, мифами, фэнтези, мистицизмом и оккультной философией – этот мир меня завораживает. Это реальность, в которой потенциал и возможности любого человека (и меня в том числе) безграничны. Я начинала писать пьесу для двух актеров, историю про девочку, которая теряет свои магические способности, пытаясь вписаться в общество, и про бабушку, которая считает свои магические способности неким психическим отклонением. Сейчас это спектакль, в котором задействованы более тридцати человек (некоторые из них появляются в видеоматериалах). Я и представить себе не могла, чем обернется эта история, сколько невероятно талантливых людей примут участие в проекте и сколько новых смысловых полей мы откроем в процессе нашего путешествия.

– В постпандемийное время, когда живой контакт между зрителем и артистом отошел на второй план, вы решаетесь на эту постановку. Как считаете, заменит ли «цифра» походы в музеи, в театры, на концерты?

– Цифровое пространство открыло массу новых возможностей. Графика и анимация «Мифосферы», как я уже говорила, создаются в Нью-Йорке, цветокоррекция осуществляется в Берлине, монтаж – в Новосибирске и Лондоне, редактирование – в Лос-Анджелесе. Творческие процессы не ограничены даже временем: из-за разницы в часовых поясах созидательный процесс идет круглосуточно. Это же мечта каждого режиссера-трудоголика!

Благодаря цифровому пространству для зрителя, жаждущего новых впечатлений, наступило счастливое время. Фестиваль театра Но в Японии, новый спектакль Кэти Митчелл в Германии, оперные постановки в Ла Скала – теперь можно увидеть все!

При этом я абсолютно уверена, что живое действо никогда не умрет, но планировать и производить в новых условиях стало очень трудно. Нет никаких гарантий, ты вынужден рисковать. Рискуют только настоящие энтузиасты – люди, которые относятся к своему делу со страстью. Я думаю, чем больше таких людей будет связано с театром, тем лучше.

– Каким был ваш путь в искусство? Как кибернетик стал режиссером?

– Я начала писать пьесы и создавать спектакли еще в школе, когда мне было девять лет. Просто повезло, что моя детская инициатива вдруг получила поддержку одноклассников, их родителей и учителей. В результате на спектакли приходила вся школа. Сейчас мне это кажется чем-то невероятным. Будучи тинейджером, я вдруг решила, что мое призвание – делать людей счастливыми, так что стала заниматься искусственным интеллектом в психодиагностике – это была тема моего диплома в МГУ. Но уже на втором курсе, не оставляя университет, я стала студентом еще одного учебного заведения – Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Я возьму на себя смелость утверждать: это лучшее место в мире, чтобы освоить театральную режиссуру. Учеба у Бориса Юрьевича и участие в его проекте «Сад» изменили мою жизнь. Я стала познавать искусство как алхимический процесс. До сих пор смотрю все спектакли Юхананова, восхищаюсь, считаю его моим учителем в самом высоком значении этого слова.

– Вы уже десять лет проживаете в Лондоне. Могли бы вы рассказать о своей жизни в Британии? Чему здесь научились?

– Приехав сюда, я впервые остро ощутила, что значит быть «другим». Даже когда начинала продюсировать этот проект в Лондоне, еще продолжала это чувствовать. Но потом пришло понимание какого-то общего дела. Осознание, что ощущение разделения, разности, одиночества – это большой фантом, который не дает нам развиваться, ловушка, из которой надо бежать. Необходимо почувствовать общее, универсальное, единое. Когда ощущаешь это единство, ты уже не боишься, что тебя не поймут или осудят, – ты доверяешь себе и людям вокруг. И тогда ты заново обретаешь себя – свою уникальность. И тогда инаковость каждого человека становится не проблемой, а празднованием, и возникает мультиверсум. Это тоже часть мифологии «Мифосферы».

– Уверен, читателям будет интересно узнать и о вашей предыдущей работе – спектакле «Songs From Oblivion. Песни Пца», поставленном вами в «Электротеатре Станиславском». О чем этот спектакль?

– Это история психотерапевтического телешоу, где с помощью искусственного интеллекта и виртуальной реальности пытаются лечить людей от депрессии. Спектакль стал результатом четырехлетней совместной работы четырех авторов из России, Великобритании, Тайваня и Греции. Это был проект, объединивший театр, кино и перформанс. Мы работали с мифом о трикстере – Короле обезьян – и делали перформансы, которые снимали, а потом возникли пьеса и спектакль по ней. «Электротеатр Станиславский» – это идеальное место для нового театра, открытое пространство для эксперимента, нового языка и полифонического сознания. Вокруг него собрался очень талантливый, понимающий и любопытный зритель, открытый новым смыслам. Несмотря на то что спектакль шел на английском языке с русскими субтитрами, каждый вечер был полный зал.

– Вернемся к «Мифосфере». Представьте, пожалуйста, участников спектакля.

– У нас невероятно крутая команда. Начну с композиторов, их два. Алексей Наджаров в прошлом году получил «Золотую маску». Специально для нашего проекта он создал музыкальные объекты и фантастические звуковые пейзажи, а часть музыки создается прямо во время спектакля. Второй композитор – Ираида Юсупова, лауреат международной премии «Чистый звук». Она написала невероятные оперные арии, и мы нашли редкие и красивые голоса для их исполнения. Наш видео- и звукорежиссер, Максим Демиденко, смог настроить звук в формате Dolby Surround в старой уэльской часовне, это идеальные условия для саундскейпов Наджарова.



Фантастические пейзажи «Мифосферы» создавались Марией Юханановой и Святославом Зайцевым. С художником по костюмам Анной Смирновой я работала еще на «Songs From Oblivion». Ее костюмы – это отдельные арт-объекты. Фильмы создавались в соавторстве с видеохудожником Еленой Мучной и продюсером Александром Дулерайном.

В постановке заняты очень талантливые танцоры – Екатерина Андреева, Евгения Глазунова, Артем Богучарский, Анастасия Шелепова и Георгий Грищенков. Мы работаем с лондонским художником по свету Джеки Шемешем (Jackie Shemesh) и сценографом Джемаймой Робинсон (Jemima Robinson).

У нас потрясающая интернациональная команда актеров: бабушку играет французская актриса и певица Люсьен Дешамп (Lucienne Deschamps), девочку – польская актриса Эдита Будник (Edyta Budnik), Джошуа – Скотт Бруксбэнк (Scott Brooksbank). Также в спектакле участвуют Сэм Киплинг (Sam Kipling) – контратенор, Элиза Маммолити (Elisa Mammoliti) – сопрано, Энгл Квок (Angle Kwok) – контральто.

– А что дальше? Где еще можно будет увидеть спектакль и когда?

– Мы собираемся привезти спектакль в Россию, но когда и куда, не знаем. Пока все в процессе переговоров.

Когда: с понедельника по субботу в 19:00

Где: Stone Nest, 136 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EZ

Билеты: от £8 дo £25, www.ticketsource.co.uk/mythosphere/mythosphere/e-llxaaz

Беседовал Рубен Пашинян