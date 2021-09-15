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Школьные запреты – старые и новые

Школьные запреты – старые и новые
фотоhttps://ndla.no

Учебный год начался с новых ковидных ограничений в школах, что вызвало у многих негативную реакцию: да как же можно ограничивать детей в учебе? Однако не стоит забывать, что доступное образование – продукт XX столетия и в мире до сих пор существуют страны, где ребенок обязан провести в школе не восемь или девять лет, как в Европе, а только три или пять. Европейские школы тоже не сразу стали всеобщими: был пройден длинный путь, на котором встречалось всякое, в том числе самые разнообразные запреты. Сегодня мы обратимся к истории английской школьной жизни и сопровождавших ее ограничений – возможно, после этого коронавирусные нововведения перестанут казаться такими жесткими.

Оксфордский университет, Англия 123rf.com

Монастырские школы

Местная школьная история начинается с VI века, а именно с прибытия на остров святого Августина, крестителя Англии. Он основал первый монастырь, первую кафедру, а при ней, как и положено, первую кафедральную школу. В ту пору даже представители знати не всегда умели читать и писать, да и самое высокообразованное сословие – монахи – тоже не было грамотным поголовно. Для исправления этого недостатка, собственно, и создавались кафедральные школы: таким нехитрым способом церковь готовила для себя кадры.

Образование в школах было направлено скорее на нужды церкви, чем на обучение. Детям преподавали письмо, чтение, каллиграфию, простую математику, но основными предметами были латынь и богословие. Почему будущему священнику или монаху требовалось знать богословие, наверное, понятно и так, а вот латынь была данью эпохе. После многолетнего владычества Римской империи она являлась основным языком Европы и использовалась для межнационального общения. Образованные люди говорили на латыни все до единого, а церковники общались на ней и в повседневной жизни. На латыни проходили церковные службы, издавались Библия и прочие священные книги. По этим причинам любой выпускник церковной школы должен был свободно говорить (а также читать, писать и проповедовать) на латинском языке.

Тут нам сразу же встретятся и первые запреты: в монастырские школы принимали только мальчиков и только христианского вероисповедания. Ушедших в монастырь девушек зачастую не учили даже чтению: Священное Писание и церковное пение они осваивали, заучивая тексты наизусть на слух. Стоит отметить, что при этом школы принимали и бесплатно учили всех, кто выбрал церковь в качестве карьеры.

При этом самые почтенные фамилии могли давать своим детям домашнее образование, нанимая частных учителей. В таком случае просвещали тоже исключительно сыновей, а женщины, даже знатного происхождения, нередко оставались неграмотными. Учителями работали церковники – выпускники все тех же монастырских школ.

Монастырский скрипторий – средоточие образования. www.flickr.com/photos/136041510@N05

 

Средневековье

К Средневековью ситуация слегка изменилась. Школы появились при каждом кафедральном соборе и каждом большом монастыре. Возник и первый университет – Оксфорд, основанный как церковное учебное заведение и поначалу выпускавший только богословов. Чуть позже появился Кембридж, занимавшийся тем же самым. К тому времени знать была грамотна уже практически полностью: в этом сословии образование считалось необходимым и для мужчин, и для женщин, а программа обучения стала чуть более светской (хотя богословие все еще преобладало, а латыни продолжали учить всех). Девочек в школы по-прежнему не принимали, для них было доступно только домашнее обучение. Многие состоятельные купцы стали учить дочерей грамоте в расчете на то, что такая жена лучше справится с большим хозяйством, а при случае может и помочь мужу. Для сыновей нанимали учителей, дочек традиционно учила мать.

Тогда же встал вопрос о необходимости доступа к образованию для бедных слоев населения, в силу чего многие церковные школы стали брать приходящих учеников, не собиравшихся становиться священниками. Обычно их набирали среди детей бедных, но достойных прихожан. Так в Англии появились невоцерковленные, но образованные граждане, и именно из них вышли и первые профессиональные врачи, и первые юристы, а позже – и первые профессиональные учителя.

Возникли и новые ограничения. В XI веке Англию захватили норманны, трон занял Вильгельм Завоеватель, потребовавший перевести преподавание на французский язык. Новая традиция существовала до смены правителя, после чего благополучно угасла. Другие запреты были серьезнее. Так, в XIV столетии король Ричард II ввел лимит на сословия: крестьяне-серфы могли поступить на учебу лишь с разрешения своего лорда. Этот закон существовал до конца XVI века и исчез только вместе с собственно серфами.

 

Независимые школы

Первая независимая от церкви школа появилась в Британии в 1382 году – это был Винчестерский колледж, существующий до сих пор. Он принимал учеников двух типов: основные были из числа знати и платили за обучение, а для остальных – мальчиков от 11 до 14 лет из самых бедных слоев городского населения – отводилось семьдесят бесплатных мест. В результате в школу смогли попасть даже самые нищие и неблагополучные дети, из-за чего жизнь многих из них навсегда изменилась. По образцу Винчестерского колледжа со временем были созданы и другие колледжи.

 

Закрытие монастырских школ

Большие реформы принес XVI век: король Генрих VIII провел Реформацию и закрыл монастыри, но при этом сохранил все церковные школы и поддержал их деньгами. Также король оставил за церковниками право преподавать, что спасло от закрытия многие учебные заведения: грамотных людей все еще катастрофически не хватало, хотя в стране было уже около четырехсот школ. Генрих, кстати, открыл много новых образовательных организаций и учредил несколько новых профессорских званий. Также в его правление Библия была переведена на английский язык, что побудило простые сословия к чтению.

Дворянство к тому времени уже давало образование в обязательном порядке и сыновьям, и дочерям. Мальчиков учили языкам (латыни и греческому), математике и другим предметам, а девочкам преподавали языки, основы математики, домоводство и Закон Божий. Подход довольно сильно различался в зависимости от социального слоя. У дворян программа сместилась в светскую сторону, и наследников дополнительно учили пению, стихосложению. Детей представителей недворянских сословий (в основном купцов и ремесленников) учили так, чтобы в семье и муж, и жена вели праведный образ жизни и могли управлять своим делом, и тут ценились Закон Божий, математика, бухгалтерия и прочие практические навыки.

Желание народа читать Библию привело к XVI веку к неожиданным последствиям. Оказалось, что, получив возможность самостоятельно изучить ее текст, люди начинают задавать вопросы, зачастую неудобные. По этому поводу парламент в 1543 году принял Акт о защите истинной религии, запретивший рабочим, слугам, безземельным крестьянам и женщинам незнатного сословия читать Библию. Правда, просуществовал закон недолго: останавливать образование было уже поздно.

Также школы долгое время были местом религиозной борьбы: шла бесконечная война между протестантами и католиками, поэтому католикам то разрешали посещать школы, то запрещали – в зависимости от того, монарх какой религии приходил к власти.

 

Бесплатные школы

В середине XVI века король Эдуард VI принял закон об открытии публичных школ в каждом графстве. Учеба в них была бесплатной, принимались все желающие честного рождения. Критерий «честное рождение» отсекал незаконнорожденных, подкидышей, бродяг и представителей иных религий, кроме христианской. Теоретически туда приглашали учеников из всех социальных слоев, но дети работников и крестьян не могли учиться, ведь они должны были работать, чтобы семья не голодала. Потом появился закон об обязательном открытии бесплатной школы при каждом церковном приходе, и со временем таких школ становилось все больше.

Школа, XVI век. www.geograph.org.uk

 

Грамота для бедных

К XVII веку страна дозрела до обучения грамоте бедных слоев населения. Стало модно открывать школы (это было благотворительной деятельностью), и к середине столетия в Англии их уже было около двух тысяч. Правящие классы это вовсе не радовало, и по окончании учебного заведения каждого выпускника обязали присягать на Библии на верность королю. Также образование еще больше разошлось по классам. Дворян учили математике, языкам, латыни и греческому, географии, истории и изящным искусствам. Простые сословия изучали арифметику, грамматику и приобретали практические навыки (девочки учились шитью, а мальчики – столярным и прочим ремонтным работам). Богословию уделялось все меньше внимания – отчасти из-за того, что с появлением Библии на английском языке каждый мог читать ее самостоятельно, а отчасти вследствие мирового развития. Тогда же появились первые англоязычные школьные учебники и пособия по педагогике.

Школа в сиротском приюте, XIX век. https://ndla.no

Успех закрепил следующий, XVIII век, самое главное новшество которого – то, что школы стали рассматривать как средство борьбы с нищетой и социальными пороками, а также как залог будущего благополучия нации. Изменилось отношение общества, и с этого момента ограничения стали исчезать. Сначала появились школы для девочек, затем – обязательное школьное образование (сперва пятилетнее), хотя всеобщим оно стало только в XIX столетии, а совместным – и того позже. Потом ввели уроки физкультуры, отменили подробное изучение Библии, поменяли школьные предметы и постепенно пришли к тому варианту, что мы видим сейчас.

Подготовила Елена Чернявская

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