Шотландия «разводится» с Великобританией 

С какими экономическими последствиями столкнется страна в результате распада?

Шотландцы хотят выйти из состава Соединенного Королевства, чего бы им это ни стоило. И высока вероятность, что в ближайшее время им это удастся. Маленький, но гордый народ не хочет прощать обиду, нанесенную Борисом Джонсоном: премьер-министр не учел мнения шотландцев, принимая решение о выходе Великобритании из Евросоюза. Самый первый референдум о независимости состоялся в 2014 году, и тогда Шотландия решила остаться, чтобы быть частью Европы. Через два года, в 2016 году, когда вновь встал вопрос о выходе из ЕС, большинство шотландцев выступили против. 62% жителей сказали отсоединению нет, причем они были не одиноки в своем мнении: 56% населения Северной Ирландии тоже не были готовы расстаться с Европой. Но «Брекзит» состоялся, и 1 января 2021 года Соединенное Королевство покинуло ЕС. Тогда первый министр Шотландии Никола Стерджен сразу написала в «Твиттере»: «Шотландия скоро вернется, Европа, не выключай свет». В этот же день газета Politico опубликовала статью Стерджен о том, что «Брекзит» изменил правила игры в плане независимости Шотландии. Насколько нынешняя цель оправдывает средства и какие последствия ждут страну после выходу из состава Великобритании? Станут ли шотландцы жить лучше или пожалеют о своем решении?

Причина конфликта

Шотландия уже не раз заявляла о желании стать независимой. Первый референдум об отделении от Великобритании был проведен в 2014 году, однако тогда большинства голосов собрать не удалось, и шотландцы оставили эту идею. Все поменялось после «Брекзита»: такого развития событий они не предполагали и сочли его экономически невыгодным для собственного процветания.

Раньше Шотландия получала большие преференции от членства в Евросоюзе, и сейчас правительство страны решило развернуть новую кампанию за независимость. Сразу после того, как шотландцы проголосовали против «Брекзита», а их не услышали, правящая Шотландская национальная партия заговорила о новом референдуме.

«Выход из ЕС против нашей воли неприемлем в демократическом сообществе», – сказала первый министр Шотландии и лидер партии Никола Стерджен. Она планировала провести референдум весной 2019 года, предварительно обсудив точную дату с британским правительством. В итоге законопроект о референдуме начал рассматриваться только в сентябре 2020-го. «Право выбора, которое получат шотландцы, – это и есть настоящая демократия», – отметила Стерджен.

Джонсон задел самое важное – шотландскую гордость, сказав, что никогда не даст шотландцам независимость, даже если они за нее проголосуют.

До «Брекзита» и пандемии Шотландия ежеминутно экспортировала 41 бутылку виски. «Неужели мы не заработали на нормальную жизнь, а только на жизнь на дотации Лондона?» – возмущаются шотландцы. Кстати, в попытках притормозить сепаратистские настроения Джонсон еще год назад обещал снизить акцизы на крепкий алкоголь.

Согласно законодательству, на данном этапе Шотландия имеет право самостоятельно решать некоторые важные вопросы, касающиеся, к примеру, образования или здравоохранения, но санкционировать референдум может только Вестминстер. Вопрос о законности второго референдума будет рассматриваться в суде.

Алекс Нил, член парламента Шотландии, так прокомментировал данную ситуацию: «Надо просто провести референдум, не спрашивая ни у кого разрешения, а Джонсон пусть сам идет в Верховный суд и разбирается, законно это или нет».

Зов свободы Что мы знаем о Шотландии? Это одна из четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства. Она занимает северную часть острова Великобритания и прилегающие к ней острова – Гебридские, Оркнейские и Шетландские. Площадь Шотландии – около 79 тыс. кв. км, население – около 6 млн человек. До III века на территории современной страны проживали племена гэлов и пиктов. В начале VI столетия из Ирландии сюда переселились племена скоттов, от названия которых Шотландия и получила свое имя. История королевства началась с 843 года, когда Кеннет Макальпин стал королем скоттов и пиктов. К XI веку оно окончательно сформировалось, достигнув нынешних масштабов. Англия не единожды пыталась подчинить себе эту маленькую страну. 24 июня 1314 года состоялась знаменитая битва при Бэннокберне, и эта дата до сих пор отмечается как День независимости Шотландии. В 1328 году был подписан договор, в котором Англия признала независимость Шотландии. В 1603 году оба государства оказались под управлением шотландского короля Якова VI, при этом каждое сохранило собственный парламент и органы управления. 1 мая 1707 года был подписан Акт об унии Шотландии и Англии, которые вошли в состав Соединенного Королевства Великобритания с единым парламентом и центральным правительством. Несмотря на то что парламент Шотландии, созданный еще в XIII веке, был упразднен, страна получила право избирать представителей в английский высший законодательный орган. В сентябре 1997 года Тони Блэр инициировал референдум о создании национального парламента Шотландии. Большая часть населения высказалась за, а уже в мае 1999-го состоялись первые выборы. На выборах в парламент Шотландии в мае 2007 года победила Шотландская национальная партия, выступающая за независимость страны. В августе того же года ее лидер и одновременно глава шотландского правительства Алекс Салмонд представил план проведения референдума по вопросу о независимости области. Однако в парламенте партия не имела необходимого количества голосов, и референдум был отложен до парламентских выборов 2011 года. После победы партии Салмонд заявил, что референдум состоится до конца срока полномочий парламента, то есть до мая 2016 года, и осенью 2014 года он наконец-то прошел.

Победа не за горами? После победы правящей партии в мае этого года шансы на то, что референдум закончится отделением страны от Великобритании, весьма велики. К тому же приверженная этой идее Никола Стерджен пользуется большой поддержкой у народа – ее работу одобряют 74% граждан (по информации The Wall Street Journal). К слову, действия британского премьера высоко оценивают только 19%. Сам Джонсон выступает против отделения Шотландии, отмечая, что «разговоры о референдуме совершенно неуместны, особенно в период пандемии» и что голосования, проведенного в 2014 году, было вполне достаточно. Но число шотландцев, желающих, чтобы страна обрела свободу, растет. Согласно исследованию агентства Savanta ComRes, проведенного в феврале текущего года, таковых уже насчитывается 47%, голосовать против планируют 42%, 10% еще не определились. В ближайшее время будут уточнены все детали референдума и сроки, отмечает газета The National.

«Брекзит» лишил их… Одной из главных проблем, с которой столкнулись шотландцы, стал экспорт рыбы. Местные жители переживают, что из-за новых таможенных барьеров они не смогут поставлять свои морепродукты на европейские рынки. Франция уже сказала, что будет задерживать любые британские суда в Ла-Манше. Согласно данным Шотландской организации производителей лосося, в результате пандемии и «Брекзита» международные продажи свежего лосося упали почти на 30% (до £450 млн в 2020 году). Еще один больной вопрос – выход Британии из «Эразмуса», масштабной образовательной программы по обмену студентов и преподавателей, финансируемой ЕС. Шотландцы активно участвовали в этом проекте и получали от него более £340 млн прибыли в год. О том, что Великобритания отказывается от участия в данной программе, в Шотландии узнали из СМИ.

Кто останется в выигрыше: плюсы и минусы будущего разрыва

На территории Шотландии находится более 90% всех нефтяных месторождений Великобритании. После выхода из состава Соединенного Королевства Шотландия будет делить нефтяную прибыль не на всех британцев (64 млн), а только на местное население (6,5 млн), что также повысит общий уровень жизни страны.

Объемы прогнозируемой добычи нефти и газа в Великобритании постоянно увеличиваются благодаря разработке новых шотландских месторождений. Согласно данным Управления нефти и газа Великобритании, к 2050 году будет добыто 11,9 млрд баррелей против ожидаемых ранее 8 млрд баррелей. Эксперты портала Oil and Gas People пришли к выводу, что Шотландия в случае выхода из Соединенного Королевства в течение десяти лет сможет удвоить запасы нефти и газа. Руководитель отдела производительности, планирования и отчетности OGA Лорейн Пейс заявила: «Новые месторождения, к примеру Glendronach и Glengorm, демонстрируют огромный потенциал нефтяного бассейна, который благодаря дополнительным инвестициям может увеличиться еще больше».

Отдельная тема – экспорт виски. С выходом из ЕС страна лишилась значительной части рынка сбыта. Так, поставки во Францию, которая является вторым крупным экспортным потребителем, сократились почти на 15%, до £375 млн. А на некоторых европейских рынках ущерб оказался еще серьезнее – к примеру, объемы экспорта в Германию упали на 25%, до £140 млн. Экспорт шотландского виски уже снизился в 2020 году на 23%, до £3,8 млрд, в связи с коронавирусом, достигнув минимального показателя за десять лет. На это также повлияла пошлина 25%, введенная США на импорт виски еще в октябре 2019 года.

Если учитывать все вышеперечисленные факторы, вполне вероятно, что появление Шотландии на европейском рынке в статусе независимого игрока даст производителям новые, более широкие возможности. Будучи небольшой страной, богатой нефтью, и наладив экспорт рыбы и виски, Шотландия сможет в разы повысить уровень жизни своих граждан.

Наконец, еще один важный момент – подводные лодки, краеугольный камень для Бориса Джонсона при обсуждении независимости Шотландии. Эта тема стала особенно актуальной в рамках тенденции на наращивание оборонной мощи Британии. Именно в Шотландии базируется ядерный щит всего королевства – подводные лодки с атомными ракетами на борту.

Напомним, что главная военно-морская база Великобритании «Клайд» – одна из трех баз – расположена именно в Шотландии (еще две находятся в Англии: «Портсмут» – в южной, «Девонпорт» – в юго-западной части). На «Клайде» базируются основные британские ядерные силы. Помимо прочего, это все атомные ракетные подлодки типа «Вэнгард», а также часть атомных торпедных подлодок и специальная группа морской пехоты.

Сейчас Борис Джонсон хочет вывести их из Шотландии, но не факт, что, в ожидании независимости, местные так просто их отдадут.

В радужные перспективы обособления верят не все

Не все разделяют мнение шотландцев, что им будет хорошо без Великобритании. В докладе Лондонской школы экономики и политических наук и Гонконгского университета, выдержки из которого приводит издание The Guardian, говорится: выход из состава Соединенного Королевства ударит по шотландской экономике в два-три раза сильнее, чем «Брекзит». На Великобританию приходится более 60% шотландского экспорта и около 70% импорта, что вчетверо больше, чем объемы торгового оборота с Евросоюзом.

Реагируя на эти данные, министр экономики Шотландии Фиона Хислоп ответила: «Как независимый член Шотландия станет частью огромного единого рынка Евросоюза, который в семь раз превышает размер рынка Соединенного Королевства». Министр посоветовала обратить внимание на экономику Ирландии: «Благодаря членству в ЕС независимая Ирландия диверсифицировала экономику в сторону Европы. В результате ее национальный доход на душу населения превысил доход в Великобритании».

Когда развалилась Римская империя, из нее ушли шестьдесят стран. Сейчас, по мнению ряда аналитиков, Борис Джонсон может развалить последнее, что осталось от империи. Если Шотландии, проголосовавшей против «Брекзита», удастся выйти из состава Великобритании, то ее примеру могут последовать и другие части, голосовавшие против, – Северная Ирландия и Уэльс. Тогда Соединенное Королевство будет повержено (к слову, решение о «Брекзите» было принято практически одними англичанами, так как остальные в основном голосовали против).

Отмотаем назад

Прежде чем оценивать радужные перспективы независимой экономики, Шотландии надо провести референдум, а он может и не состояться. Если же он все-таки пройдет, удастся ли на этот раз шотландцам набрать большинство голосов за? Состоится ли голосование и удастся ли Шотландии обрести независимость? По закону новый референдум о независимости Шотландии возможен только с разрешения Лондона, указывает The Economist. В 2014 году, во время первого голосования, добро дало правительство во главе с Дэвидом Кэмероном, а Борис Джонсон говорит, что нового разрешения не даст.

На этот случай у Стерджен есть план действий: голосование можно будет оформить как консультативный референдум, право на который у шотландского самоуправления есть. Так что страна намерена противодействовать любым препятствиям со стороны британского правительства. Спор о легитимности референдума будет решаться в Верховном суде. И если тот признает референдум законным, это вовсе не будет означать, что его правовым последствием станет настоящая независимость.

Однако сегодня у шотландцев есть козырь, которого не было во время первого референдума, – поддержка Евросоюза. В 2014 году попытка Шотландии выйти из состава королевства была внутренним делом, в которое Брюссель не вмешивался. После «Брекзита», который нанес сильный удар по европейскому единству, Лондон стал для Евросоюза неявным врагом. Политологи уверены, что ЕС этого долго не забудет и будет использовать любую возможность, чтобы так или иначе отомстить. И наилучший способ возмездия – помощь Шотландии в выходе из состава Великобритании. В связи с этим Европейский союз, скорее всего, обеспечит мощную поддержку Шотландии, косвенно приняв участие в расколе Соединенного Королевства.