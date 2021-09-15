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Стоунхендж закрывается на ремонт впервые за 60 лет

Стоунхендж закрывается на ремонт впервые за 60 лет
Фото©bgarbus851/123rf.com

В честь реставрации выпустят памятную монету

Знаменитый мегалитический комплекс Стоунхендж в графстве Уилтшир закроют для посетителей на две недели. Реставраторы укрепят камни-перемычки и заменят раствор, на котором они держатся. В последний раз подобные работы на древнем памятнике проводились в 1958 году, сообщает Independent.

«Уникальность Стоунхенджа по сравнению с другими мегалитами в его камнях-перемычках, лежащих поверх вертикальных столбов, и в специальной системе крепления, которая удерживает их на месте, – рассказывает куратор проекта Хитер Себир. – Четыре с половиной тысячи лет под дождем и ветром привели к появлению трещин и промоин. Реставрационные работы позволят сохранить то, что придает сооружению особую ценность».

Лазерное сканирование выявило эрозию не только в камнях Стоунхенджа, но и в бетоне, которым укрепляли некоторые из них во время последней реставрации. Бетон заменят более дышащим известковым раствором.

На церемонию открытия пригласят 71-летнего Ричарда Вудмана-Бейли, сына архитектора, руководившего работами в 1958 году. Тогда 8-летний Ричард оставил в растворе монетку. Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии (English Heritage) договорилась с Королевским монетным двором о выпуске памятной двухфунтовой монеты, которую Вудман-Бейли вновь положит между камней. На ней будет изображен персонифицированный символ Британии – девушка в шлеме, с мечом и трезубцем.

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