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В Лондоне стартовал мюзикл «Назад в будущее»

В Лондоне стартовал мюзикл «Назад в будущее»
Фото©flickr.com

Театральный ремейк фильма идет в театре «Адельфи»

Мюзикл по мотивам знаменитой кинотрилогии был создан при участии ее авторов. Премьера «Назад в будущее» состоялась в марте 2020 года в Manchester Opera House, однако из-за локдауна сезон оказался недолгим, и шоу быстро закрыли. Теперь мюзикл увидят жители и гости британской столицы, сообщает Independent.

В сюжетной части мюзикл во многом повторяет первый фильм трилогии, вышедший в 1985 году. Подросток Марти Макфлай и его старший друг Эммет «Док» Браун путешествуют на изобретенной Доком машине времени в 1955 год, где их ждет масса приключений.

В создании театрального ремейка приняли участие Роберт Земекис и Боб Гейл – режиссер и продюсер трилогии. Музыка для постановки была написана лауреатами премии «Грэмми» Аланом Сильвестри и Гленом Баллардом. В мюзикле останутся такие хиты из оригинального саундтрека, как Johnny B Goode и The Power of Love.

По отзывам критиков, исполнители ролей Дока, Марти, а также его родителей Джорджа и Лоррейн играют очень близко к их экранным прототипам. Целые куски из фильма переносятся на сцену дословно. Роль Марти играет Олли Добсон, а Дока – Роджер Барт. Актер Кристофер Ллойд, исполнивший роль Дока в фильмах, одобрил новую постановку и даже снялся в ее трейлере.

Машина времени по сюжету встроена в автомобиль DeLorean, который появляется на сцене в натуральном виде. При помощи видеографики постановщикам удалось добиться впечатляющих визуальных эффектов.

Шоу будет идти в Adelphi Theatre в Вест-Энде до 3 апреля 2022 года.

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