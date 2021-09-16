﻿﻿﻿﻿﻿

Будут ли прививки от COVID-19 обязательными для детей?

Будут ли прививки от COVID-19 обязательными для детей?
Фотоfreepik.com

Последнее слово оставили за медиками

Под волну недовольства из-за введения обязательной вакцинации для подростков попали работники сферы образования. Директорам школ даже пригрозили судебными исками, в случае если они будут активно поддерживать программу вакцинации.

Представители общественной организации «Адвокаты за свободу» предупредили, что персонал учебных заведений может быть привлечен к ответственности, если возражения семей школьников не будут услышаны. «Если родители сообщают вам, что их ребенок не будет участвовать в программе вакцинации, или не дают согласия, то это решение необходимо уважать, без каких-либо дальнейших последствий для ребенка, включая прямую или косвенную дискриминацию или принуждение», – цитирует активистов BBC.

На сегодняшний день каждый восьмой ребенок в возрасте от 12 до 15 лет уже привит. В число вакцинированных попали дети, которые живут с людьми из группы риска или контактируют с ними каким-либо иным образом.

Вакцинация детей – обычная практика в Великобритании. Ученикам ежегодно делают прививки от разных заболеваний в рамках программ иммунизации, реализуемых Национальной службой здравоохранения (NHS), при этом родители, опекуны и попечители подписывают документ о согласии. Вакцины против коронавируса прошли все необходимые процедуры тестирования и утверждения, с той разницей, что из-за пандемии процесс шел значительно быстрее обычного.

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что решение о вакцинации детей старше 12 лет против COVID-19 было принято после совещания ведущих британских ученых и экспертов. Генеральный секретарь Национальной ассоциации директоров школ Пол Уайтмен в своем комментарии по поводу этого решения подчеркнул, что прививки будут делать медицинские работники, а не школьный персонал. Таким образом, все вопросы родителей, касающиеся вакцинации, в том числе вопрос о согласии на прививку, должны решаться медиками.

profile-sample2
Будут ли прививки от COVID-19 обязательными для детей?
16-09-2021
profile-sample2
Эми Уайнхаус предстанет в истинном свете
16-09-2021
profile-sample2
В Британском правительстве – масштабные перестановки
16-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.