Будут ли прививки от COVID-19 обязательными для детей?

Последнее слово оставили за медиками

Под волну недовольства из-за введения обязательной вакцинации для подростков попали работники сферы образования. Директорам школ даже пригрозили судебными исками, в случае если они будут активно поддерживать программу вакцинации.

Представители общественной организации «Адвокаты за свободу» предупредили, что персонал учебных заведений может быть привлечен к ответственности, если возражения семей школьников не будут услышаны. «Если родители сообщают вам, что их ребенок не будет участвовать в программе вакцинации, или не дают согласия, то это решение необходимо уважать, без каких-либо дальнейших последствий для ребенка, включая прямую или косвенную дискриминацию или принуждение», – цитирует активистов BBC.

На сегодняшний день каждый восьмой ребенок в возрасте от 12 до 15 лет уже привит. В число вакцинированных попали дети, которые живут с людьми из группы риска или контактируют с ними каким-либо иным образом.

Вакцинация детей – обычная практика в Великобритании. Ученикам ежегодно делают прививки от разных заболеваний в рамках программ иммунизации, реализуемых Национальной службой здравоохранения (NHS), при этом родители, опекуны и попечители подписывают документ о согласии. Вакцины против коронавируса прошли все необходимые процедуры тестирования и утверждения, с той разницей, что из-за пандемии процесс шел значительно быстрее обычного.

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что решение о вакцинации детей старше 12 лет против COVID-19 было принято после совещания ведущих британских ученых и экспертов. Генеральный секретарь Национальной ассоциации директоров школ Пол Уайтмен в своем комментарии по поводу этого решения подчеркнул, что прививки будут делать медицинские работники, а не школьный персонал. Таким образом, все вопросы родителей, касающиеся вакцинации, в том числе вопрос о согласии на прививку, должны решаться медиками.