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Эми Уайнхаус предстанет в истинном свете

Эми Уайнхаус предстанет в истинном свете
фотоcommons.wikimedia.org

Ретроспективная выставка о певице откроется в ноябре

В Музее дизайна в Лондоне будет представлена большая ретроспективная выставка, посвященная культовой британской исполнительнице Эми Уайнхаус. Экспозиция открывается спустя десять лет после смерти певицы и, как пишет The Guardian, представит ее «как музыкального интеллектуала».

Здесь впервые будут продемонстрированы личные вещи Уайнхаус, в том числе ее первая электрогитара, рукописные заметки и тексты песен. Среди экспонатов посетители также смогут увидеть одежду, включая культовую красную сумку Moschino и желтое платье Preen – наряд, в котором певица была на вручении премии BRIT Awards в 2007 году. В рамках иммерсивной части выставки будет представлена инсталляция художницы Кьяры Стивенсон, которая, вдохновляясь студией Metropolis, где Эми записывала свои хиты, создала пространство комнат из ее состояний и стилей.

Подруга и креативный директор певицы Наоми Пэрри, выступившая в роли специального консультанта проекта, надеется, что выставка явит публике Уайнхаус в первую очередь как артиста, а не просто как медийную персону. Такое позиционирование поможет молодым людям, никогда не видевшим ее на сцене, составить о ней правильное представление. Прия Ханчандани, руководитель кураторского отдела в Музее дизайна, считает, что некоторые моменты в истории Эми как серьезного музыканта остались недосказанными, а публикации в СМИ, освещающие судьбу певицы, умалили оставленное ею наследие. «Вокруг событий ее жизни много шума, и он поглотил ее индивидуальность. Я старалась отделить правду от вымысла, чтобы убедиться, что мы рассказываем правильную историю», – резюмировала Ханчандани.

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