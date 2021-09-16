В Британском правительстве – масштабные перестановки

Новый кабмин займется восстановлением страны после пандемии

Самое громкое изменение – переход министра иностранных дел Доминика Рааба в министерство юстиции: он стал лордом-канцлером, потеснив Роберта Бакленда. Несмотря на то что Бакленда называли исключительно компетентным министром юстиции, новой должности в кабинете для него не нашлось. Прежнюю должность Рааба заняла Элизабет Трасс (бывший министр внешней торговли), сохранив при этом пост министра по делам женщин и равноправия. Еще одна женщина в министерском кресле, Прити Пател, которой прочили отставку, осталась на посту министра внутренних дел. Таким образом, из четырех главных министерских портфелей в Великобритании (министерства иностранных дел, внутренних дел, финансов и обороны) два принадлежат женщинам, отмечает The Guardian.

Министр образования Гэвин Уильямсон и министр по вопросам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик потеряли свои портфели. Дженрика сменил канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув, которого считают способным справиться с жилищным кризисом в Великобритании. Оставленную Гоувом должность занял Стив Баркли, который в 2018–2020 годах был министром по делам «Брекзита». Замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Надим Захави, курировавший программу вакцинации от коронавируса и хорошо себя зарекомендовавший, возглавил министерство образования, сменив Уильямсона.

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден передал свой портфель 64-летней Надин Доррис, бывшей до этого заместителем министра здравоохранения.

«Созданный мной сегодня кабинет будет без устали работать над объединением страны и повышением уровня жизни на всей ее территории. Наша цель – восстановить все в лучшем виде, чем было до пандемии, и выполнить поставленные приоритетные задачи. Возьмемся же за работу», – написал Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».