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Китай осудил пакт США, Великобритании и Австралии

Китай осудил пакт США, Великобритании и Австралии
Фотоflickr.com

Зеленый континент будет строить атомные подлодки

О новом партнерстве под названием AUKUS было объявлено на совместной виртуальной пресс-конференции президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона, пишет ВВС

В результате сделки Австралия получит технологии для строительства атомных подводных лодок. Это первый такой прецедент за последние 60 лет, до того США предоставляли подобные технологии только Великобритании. Теперь Австралия сможет строить атомные подводные лодки, способные месяцами оставаться под водой и стрелять ракетами на большие расстояния; официальные лица заявляют, что применять на этих лодках ядерное оружие не планируется.

«Это историческая возможность для трех наших стран с нашими союзниками и партнерами-единомышленниками защитить общие ценности и содействовать безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорится в совместном заявлении лидеров государств.

В течение многих лет Южно-Китайское море было горячей точкой, и до сих пор напряженность там остается высокой. Решение о партнерстве рассматривается как попытка противостоять влиянию Китая в этих спорных водах.

Китай, в свою очередь, раскритиковал исторический пакт, назвав его «крайне безответственным». Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что альянс рискует нанести серьезный ущерб миру в регионе и усилить гонку вооружений.

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