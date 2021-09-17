Пивоварня Old Truman превратится в офисно-торговый комплекс

Модернизация приведет к закрытию небольших бизнесов

Исторические здания пивоварни Old Truman Brewery, находящиеся на Брик-лейн, согласно утвержденному плану реконструкции должны стать основой для создания нового многофункционального комплекса с офисами, где, среди прочего, будут располагаться предприятия розничной торговли и рестораны, сообщает The Guardian.

Проект, предусматривающий не только трансформацию имеющегося пространства, но и строительство дополнительного пятиэтажного офисного блока, вызвал неоднозначные отклики. Критики, в число которых входит Апсана Бегум, депутат от соседнего округа Поплар и Лаймхаус, выдвинутая Лейбористской партией, говорят, что из-за роста арендной платы местные предприятия и люди будут просто вытеснены отсюда.

Сторонники развития территории возражают: застройщики дали совету муниципалитета Тауэр-Хамлетс гарантии того, что малый бизнес не пострадает, а увеличение числа посетителей, которых комплекс привлечет в этот район, пойдет небольшим компаниям на пользу.

С момента прекращения производства пива 25 лет назад пивоварня Old Truman Brewery стала местным культурным центром и точкой притяжения. На данный момент здесь работают 300 компаний. В основном – это представители малого бизнеса, в том числе 205 микропредприятий.

Сейчас партнерство Zeloof, управляющее центром, взимает низкую арендную плату. Его представители заявляют, что после масштабной реконструкции «продолжат удерживать минимальную арендную плату, но только для 10% компаний».

Рыночная стоимость аренды помещений в данном районе составляет порядка £70 за квадратный фут. По такой цене большая часть малых предприятий не сможет содержать офисы и вынуждена будет закрыться.