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Принц Гарри и Меган вошли в топ-100 влиятельных людей мира

Принц Гарри и Меган вошли в топ-100 влиятельных людей мира

Герцог и герцогиня Сассекские появятся на обложке журнала Time

Фотография Гарри и Меган украсит одну из семи обложек журнала Time, посвященных лауреатам премии со всего мира, сообщает Reuters. По словам главного редактора Эдварда Фельсенталя, в список вошли «выдающиеся лидеры со всего мира, работающие над построением лучшего будущего», которые «в этот кризисный год бросились в бой».

Гарри и Меган, сложившие с себя полномочия членов королевской семьи, в 2020 году переехали из Великобритании в Калифорнию, чтобы построить независимую жизнь. Пара открыла собственный фонд Archewell Foundation и заключила несколько выгодных контрактов на производство телешоу и подкастов.

По мнению партнера Archewell Foundation, шеф-повара Хосе Андреса, для Гарри и Меган было бы намного безопаснее хранить молчание, но «они идут навстречу борьбе сознательно».

Помимо герцогов Сассекских, в число самых влиятельных людей планеты попали олимпийская гимнастка Симона Байлз, певицы Билли Айлиш и Бритни Спирс, а также представители политического бомонда: президент США Джо Байден, вице-президент США Камала Харрис и бывший президент США Дональд Трамп.

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