Система международных светофоров упрощена

Желтый список стран отменен

В рамках заявленного пересмотра требований системы «светофор», введенной для туристов, появились новые правила, которые, по словам министра транспорта Гранта Шаппса, начнут действовать 4 октября и останутся в силе «по крайней мере до нового года», пишет ВВС.

Помимо упразднения желтого списка, из перечня стран, находящихся в красной зоне, уже с 22 сентября, будут исключены восемь популярных туристических направлений – Турция, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Оман, Бангладеш и Кения. В частности, людям, приезжающим из этих мест, теперь не нужно проходить карантин в отеле, а полностью вакцинированные путешественники, возвращающиеся в Англию, больше не будут сдавать ПЦР-тесты.

Кроме этого, в соответствии с новым режимом тестирования людям, которым были сделаны оба укола, не нужно будет проходить тест перед отъездом из страны, не включенной в красный список. Министр также упомянул о возможной замене предположительно в октябре существующих ПЦР-тестов (их сдают на второй день по приезду) более дешевым и быстрым аналогом.

Все внесенные изменения пока доступны только жителям Англии. Будут ли они введены по всей Великобритании, должны решать правительства каждой территории самостоятельно. Как показывает практика, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, довольно часто следовали рекомендациям правительства Великобритании во время пандемии. Так в Уэльсе уже сказали, что «внимательно рассмотрят» предложенные изменения.

Представители туристической индустрии заявили, что это объявление стало шагом на пути к восстановлению туризма.