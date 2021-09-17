﻿﻿﻿﻿﻿

Система международных светофоров упрощена

Система международных светофоров упрощена
Фотоpxhere.com

Желтый список стран отменен

В рамках заявленного пересмотра требований системы «светофор», введенной для туристов, появились новые правила, которые, по словам министра транспорта Гранта Шаппса, начнут действовать 4 октября и останутся в силе «по крайней мере до нового года», пишет ВВС.

Помимо упразднения желтого списка, из перечня стран, находящихся в красной зоне, уже с 22 сентября, будут исключены восемь популярных туристических направлений – Турция, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Оман, Бангладеш и Кения. В частности, людям, приезжающим из этих мест, теперь не нужно проходить карантин в отеле, а полностью вакцинированные путешественники, возвращающиеся в Англию, больше не будут сдавать ПЦР-тесты.

Кроме этого, в соответствии с новым режимом тестирования людям, которым были сделаны оба укола, не нужно будет проходить тест перед отъездом из страны, не включенной в красный список. Министр также упомянул о возможной замене предположительно в октябре существующих ПЦР-тестов (их сдают на второй день по приезду) более дешевым и быстрым аналогом.

Все внесенные изменения пока доступны только жителям Англии. Будут ли они введены по всей Великобритании, должны решать правительства каждой территории самостоятельно. Как показывает практика, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, довольно часто следовали рекомендациям правительства Великобритании во время пандемии. Так в Уэльсе уже сказали, что «внимательно рассмотрят» предложенные изменения.

Представители туристической индустрии заявили, что это объявление стало шагом на пути к восстановлению туризма.

profile-sample2
Система международных светофоров упрощена
17-09-2021
profile-sample2
Китай осудил пакт США, Великобритании и Австралии
17-09-2021
profile-sample2
Пивоварня Old Truman превратится в офисно-торговый комплекс
17-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.