Элтон Джон изменил дату начала тура по Великобритании

Артист отложил гастроли из-за травмы

Тур по стране, старт которого был назначен на 14 ноября, переносится на апрель 2023 года. Первое шоу должно было пройти на арене O2 в Лондоне. Всего в британской столице запланировано девять выступлений легендарного исполнителя и композитора, из 22, заявленных в гастрольном графике.

Причиной стала травма бедра, полученная артистом при падении в конце летних каникул. Несмотря на интенсивное физиотерапевтическое и специализированное лечение, боль только усиливалась, и музыканту стало трудно ходить.

По словам Элтона Джона для того, чтобы вернуться в прежнюю физическую форму и убедиться в отсутствии долгосрочных осложнений, врачи порекомендовали ему как можно скорее сделать операцию, пишет The Guardian.

В данный момент артисту прописали программу интенсивной физиотерапии, которая обеспечит полное восстановление и выздоровление.

Тур, который, по словам Элтона, является последним в его жизни, постоянно продлевается из-за отсрочек. Он был анонсирован в 2018 году и должен был завершиться в декабре 2020 года, но пандемия привела к тому, что многие шоу были отложены. Недавно певец добавил еще 31 выступление, которые пройдут на стадионах США, Европы и Великобритании летом 2022 года.

22 октября легенда мировой сцены выпустит новый альбом «The Lockdown Sessions». Он был записан во время пандемии, удаленно или с соблюдением социальной дистанции, совместно с другими исполнителями, в числе которых Дуа Липу, Стиви Уандер, Лил Нас Икс и Стиви Никс.