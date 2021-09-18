Летняя выставка Королевской академии: веселье с нотками скорби

Традиционное мероприятие превратилось в захватывающий перфоманс

Летняя выставка этого года – сбивает с ног прямо у входа. Первое, что сразу бросается в глаза – статуя сэра Джошуа Рейнольдса, основателя Королевской академии, украшенная не как обычно цветочными гирляндами. В этот раз бронзовая скульптура носит пояс из ткани с орнаментами, символизирующими сложную колониальную историю страны. Этот принт является визитной карточкой британского художника нигерийского происхождения Yinka Shonibare. Таким нетривиальным образом автор экспозиции напоминает истеблишменту о том, благодаря чему и в какой период была основана академия. Она появилась в 1768 году в разгар трансатлантической работорговли, участие в которой принесло Британии огромную прибыль.

Революция, которую художник совершает в больших залах Берлингтон-хауса, является исторической справедливостью. Он требует возмездия с улыбкой и взрывает укоренившееся неравенство самым добрым из всех возможных способов – с помощью искусства, открывая новые миры таланта и воображения. Эта выставка заставляет задуматься. Перфоманс Shonibare – это лишь фрагмент. Всего на Летней выставке Королевской академии представлено 1382 экспоната.

Мероприятие откроется 22 сентября и продлится до 2 января 2022 года.