Англичан пригласят на бустер-инъекции от COVID-19

Сегодня разошлют сообщения о ревакцинации

NHS Англии заявила, что сообщения тем, кто имеет право на получение третьей дозы вакцины от COVID-19, разошлют сегодня, а письма отправят позднее на этой неделе, пишет Sky News.

Доступ к Национальной службе бронирования и предложение воспользоваться данной услугой получат около 1,5 млн человек, имеющих право на ревакцинацию. К ним относятся лица в возрасте от 50 лет, обитатели и персонал домов престарелых, и сотрудники систем здравоохранения и социального обеспечения, непосредственно контактирующие с людьми. Также бустерные уколы будут доступны для лиц, которые наиболее уязвимы в плане здоровья, и всех лиц от 16 до 65 лет, которые входят в группу риска по COVID-19.

В Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации (JCVI) считают, что бустерная прививка должна быть сделана как минимум через шесть месяцев после получения второго компонента вакцины от коронавируса. Ученые, консультирующие правительство, рекомендуют применять в качестве бустера вакцину Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек был вакцинирован изначально. В качестве альтернативы, по мнению JCVI, можно использовать половинные дозы укола Moderna.

По словам министра здравоохранения Саджида Джавида, бустеры «укрепят стену защиты», созданную вакцинами. «Бустерные дозы – это и эффективный способ держать вирус под контролем в течение длительного времени, и защита наиболее уязвимых к заболеванию людей в зимние месяцы», – пояснил министр.