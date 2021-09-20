Британцы могут лишиться любимой индейки на Рождество

Празднику угрожает нехватка углекислого газа

Недостаточная выработка углекислого газа может привести к тому, что рождественские ужины будут лишены традиционного блюда, заявил Ранджит Сингх Бопаран, владелец компании Bernard Matthews и 2 Sisters Food Group – крупнейшего в Великобритании поставщика мяса птицы, сообщает Sky News.

В результате резкого повышения цен на газ в Тиссайде и Чешире закрылись два крупных завода, которые производили удобрения и – в качестве побочного продукта – углекислый газ (CO2). Это стало причиной сокращения поставок СО2 в пищевую промышленность, где газ используется для гуманного забоя скота и для продления срока годности продукции. Кроме того, он необходим для систем охлаждения. По словам Бопарана, проблема с поставками CO2 серьезно бьет по отрасли: с негативными последствиями столкнется не только производство мяса, но и практически вся пищевая промышленность.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, который в субботу провел встречи с некоторыми лидерами отрасли по поводу проблемы, заявил в «Твиттере», что причин для беспокойства по поводу поставок газа в Великобританию нет.

Проблемы с углекислым газом не единственная головная боль для отрасли: предприятия также озабочены недостатком персонала. «Поставки индеек Bernard Matthews на эти праздники уже под угрозой срыва, так как мне нужно найти тысячу дополнительных рабочих для обработки поставок. Но теперь, когда нет CO2, все стало еще хуже», – выразил свое мнение Бопаран.