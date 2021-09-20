Наследие Ван Гога пополнилось новой работой

В Амстердаме показали ранее неизвестный эскиз художника

Карандашный рисунок с изображением сгорбившегося старика идентифицирован как работа Винсента Ван Гога. Пожилой мужчина сидит на стуле, обхватив голову руками; он выглядит сломленным и совершенно измученным. Этот эскиз, выполненный толстым грифелем на грубой акварельной бумаге (лист 48,8 × 30 см), находится в частной коллекции с 1910 года. Подлинность произведения подтвердили в амстердамском Музее Ван Гога, пишет The Guardian.

Старший научный сотрудник музея Тейо Медендорп отмечает, что это впечатляющее открытие проливает свет на творчество художника во время проживания в Гааге – ранний период его карьеры, который менее изучен, чем годы, проведенные им в Париже или на юге Франции.

Эскиз был создан Ван Гогом в возрасте 29 лет, в конце 1882 года. Тогда у него было мало опыта и средств, поэтому он нанимал бедняков, платя им скромное вознаграждение. Этих моделей художник называл «мужчинами-сиротами» и «женщинами-сиротами». Их имена неизвестны, кроме одного: по недавно найденному карандашному рисунку удалось восстановить имя любимой модели мастера в гаагский период – Адриан Якоб Зюйдерланд.

По словам специалистов, ежегодно в музей поступает до трехсот запросов от людей, считающих, что они владеют утраченными произведениями Ван Гога, но авторство знаменитого голландца подтверждается лишь у очень немногих работ.

Рисунок будет выставлен в музее до 2 января.