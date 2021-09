National Trust хочет закрыть часть парка в Уилтшире

Местные жители протестуют против намерений фонда

Критики обвиняют Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты (National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty) в нарушении его собственных ценностей: запрет свободного доступа в Динтон-парк (Уилтшир) идет вразрез с тем, что красивые пространства, охраняемые этой организацией, должны быть открыты для каждого, пишет The Guardian.

Решение фонда сдать в аренду Филипс-хаус – дом в неогреческом стиле, построенный в самом центре поместья, – и, что особенно важно для любителей красот природы, отгородить большой кусок парковой зоны, чтобы обеспечить новому арендатору уединение, вызвало бурю негодования. В течение многих лет холмы Динтон-парка были излюбленным местом прогулок туристов и окрестных жителей, а в период карантина парк стал для последних оазисом спокойствия и утешения, «мирным и живописным убежищем».

«Мне нравится вид на собор Солсбери. Отсюда на него смотрели с XIV века. Это редкий, незабываемый пейзаж», – отмечает художница Джемма Фиппс.

Кроме того, по деревне Динтон уже ходят слухи, что дом может быть сдан в аренду людям, которые организуют элитные вечеринки. Безусловно, это кардинально изменит атмосферу парка.

Приходской совет Динтона написал письмо с возражениями по поводу планов Национального фонда, в котором отметил, что подобные действия ограничивают права жителей деревни.

«Последние арендаторы съехали в 2015 году, и с тех пор дом разрушается. Поэтому благотворительная организация решила сдать недвижимость в аренду третьей стороне, которая может о ней позаботиться, взяв на себя финансовые обязательства, необходимые для ее ремонта», – комментирует ситуацию представитель Национального фонда.

Депутат от Юго-Западного Уилтшира Эндрю Мюррисон обвинил организацию в том, что она «действует как землевладельцы XVIII века, стремящиеся изгнать публику, чтобы извлечь для себя максимум выгоды и соблюсти частные интересы».