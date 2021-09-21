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«Мифосфера» в Stone Nest

«Мифосфера» в Stone Nest

«Мифосфера» – это мультимедийная театральная постановка, в которой встретилось несколько видов и форм искусства: театр и кино, видеоинсталляция, новая опера и музыкальный перформанс. Спектакль повествует об осознании нашей истинной натуры, о связи с природой, о способности к самоисцелению и исцелению планеты.
Премьера состоялась в старой уэльской часовне в дни кельтского праздника Мабон, посвященного осеннему равноденствию. Видеопроекционный экран высотой одиннадцать метров и четырнадцать динамиков, умноженные на акустику старинной часовни, создают ощущение портала – это портал в «Мифосферу».

Когда: до 9 октября, с понедельника по субботу в 19:00
Где: Stone Nest, 136 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EZ
Билеты: от £8 дo 25, www.ticketsource.co.uk/mythosphere/mythosphere/e-llxaaz

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«Мифосфера» в Stone Nest
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