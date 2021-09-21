Принцесса Беатрис родила девочку

Королева стала прабабушкой в двенадцатый раз

Любимая внучка Елизаветы II впервые стала мамой, сообщается на сайте королевской семьи.

В июле 2020 года Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци, основателя компании BandaProperty. На протяжении всей беременности принцесса Беатрис не раз выходила в свет. Одно из последних благотворительных мероприятий, которые она успела посетить, состоялось в детском хосписе и было посвящено десятилетию Рассел-хауса. Через два дня, 18 сентября, в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне она родила дочь – это первый общий ребенок 33-летней Беатрис и 37-летнего Эдоардо. Пара с нетерпением ждет возможности познакомить девочку с ее старшим сводным братом – Кристофером Вульфом, сыном Эдоардо.

В настоящее время представители Букингемского дворца сообщают, что принцесса и ее ребенок чувствуют себя хорошо; новорожденная совершенно здорова, ее вес при рождении составил 2 килограмма 78 граммов. Имя девочки, занявшей 11-е место в очереди на престол, пока не раскрывается.

Напомним, не так давно в семье принца Гарри и Меган Маркл также появилась дочь. Для наследницы выбрали двойное имя – Лилибет-Диана, выразив таким образом уважение Ее Величеству и леди Диане Спенсер.