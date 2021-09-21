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США вновь открыты для британцев

США вновь открыты для британцев
Фотоpiqsels.com

Великобритания и страны ЕС возобновляют авиасообщение с США

Белый дом принял решение оптимизировать правила въезда в страну, сообщает BBC. Скоро семьи, которые были разделены не только Атлантикой, но и более мощной силой –коронавирусными ограничениями, – смогут наконец воссоединиться.

С ноября путешественники, прибывшие в США из Британии, освобождаются от 14-дневного карантина. Джефф Зиентс, координатор Белого дома по борьбе с COVID-19, заявил, что новые правила будут основаны на индивидуальном, а не на территориальном подходе. При въезде в страну необходимо будет предъявить или документы о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до поездки. Исключение – дети, которые в силу возраста не вакцинируются.

Напомним, 18 месяцев назад администрация Дональда Трампа впервые ввела систему запретов на въезд в США, приняв во внимание угрозу распространения COVID-19. Несмотря на разработку вакцин и тестов и запуск вакцинации, эти правила не менялись. В этом году во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой прошла встреча Байдена с лидерами ЕС, стало очевидно, что подобное положение дел вызывает беспокойство и раздражение у европейских политиков. Однако решение об открытии границ США стало для многих неожиданностью.

Борис Джонсон написал на своей странице в «Твиттере»: «Это фантастический толчок для бизнеса и торговли, и здорово, что семьи и друзья по обе стороны океана могут снова воссоединиться». Экономический эффект от принятого решения уже виден. К примеру, акции авиакомпании IAG, принадлежащей British Airways, выросли на 10%.

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