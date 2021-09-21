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Великобритания поможет развивающимся странам отказаться от угля

Великобритания поможет развивающимся странам отказаться от угля
Фотоpxfuel.com

£550 млн выделены на развитие зеленой энергетики

Борис Джонсон напомнил лидерам ЕС и США о необходимости сдержать обещание, данное десять лет назад, и оказать финансовую помощь странам с развивающейся экономикой при переходе от использования угля к более экологичным видам энергетики, сообщает Independent.

В преддверии международной конференции по климату, которая запланирована в Глазго в ноябре этого года, премьер-министр Великобритании написал в «Твиттере»: «Богатые страны пожинали плоды загрязнения на протяжении многих поколений. Мы обязаны помогать развивающимся странам формировать их экономику экологически чистым и устойчивым способом. Я призываю лидеров выполнить наше обязательство в размере $100 млрд для беднейших стран мира».

Джонсон также обратился к своим коллегам в Германии и Канаде, призвав их перед 26-й конференцией Конгресса США совместно составить план реализации международного климатического финансирования до 2025 года. Кроме этого, в ближайшее время премьер-министр Великобритании намерен встретиться с президентом Бразилии Жаиром Болсонару для обсуждения проблемы расчистки огнем обширных участков тропических лесов Амазонки, что оказывает влияние на экосистему всех стран.

Борис Джонсон намерен достигнуть успеха в переговорах не только с политиками, но и с представителями крупного бизнеса. С Джеффом Безосом, руководителем Amazon, будут обсуждаться способы сокращения выбросов, влияющих на климат и биоразнообразие планеты.

В настоящее время Соединенное Королевство стремится полностью перейти на углеродно-нейтральным режим, поставив целью сократить выбросы от своих производств к 2030 году до 68%, а к 2050 году – до нуля. Помимо этого, Лондон обещал дополнительно выделить £11,6 млрд на финансирование международных климатических программ.

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