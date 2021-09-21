Винни-Пух приглашает в гости

Семейные выходные можно провести в сказке

Домик Винни-Пуха, который находится в настоящем лесу, теперь можно забронировать на Airbnb, сообщает Secret London.

Это стало возможным благодаря художнику Киму Реймонду, который в течение тридцати лет занимался иллюстрациями к мультфильмам компании Disney про сказочного медведя, стремясь сохранить эстетику самых первых рисунков к изданиям английского писателя Алана Милна. С тех пор с этой историей познакомилось не одно поколение детей. А теперь Ким создал настоящий домик Винни-Пуха в лесу Эшдаун (считается, что именно он послужил прообразом для Стоакрового леса), расположенном в графстве Восточный Сассекс рядом с фермой Кочфорд, которую Милны купили в 1925 году.

Ким продумал каждую деталь в интерьере. На пороге гостей встречает надпись «мистер Сандерс», внутри на полочках – горшочки с медом и уютные кресла, в которых рекомендуется «несколько раз вздремнуть». Кроме этого, посетителей ожидают экскурсии по волшебному лесу и игра в «Пустяки» на мосту. Выходные, проведенные в лесном домике, могут стать прекрасным семейным отдыхом и порадуют как малышей, так и взрослых, которые с детства любят Винни-Пуха.

В этом году знаменитый медвежонок отмечает юбилей, ему исполняется 95 лет. Первый рассказ о нем – «Неправильные пчелы» – был опубликован в 1925 году. Через год на Рождество появилось отдельное издание, в котором были собраны несколько приключений Винни и его друзей – мудрой Совы, грустного ослика Иа, Кролика и поросенка Пятачка. Вскоре была опубликована вторая книга, «Дом на Пуховой опушке», и еще много разных историй, которые потом были переведены более чем на тридцать языков.