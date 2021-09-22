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Джуди Денч открыла сад на Chelsea Flower Show

Джуди Денч открыла сад на Chelsea Flower Show

Автор проекта – ландшафтный дизайнер Дэвид Додд

Британская актриса Джуди Денч появилась на выставке как посол акции Queen’s Green Canopy, посвященной 70-летию восшествия Елизаветы II на престол. Увы, сама королева впервые с 2005 года пропустит свой традиционный визит на Chelsea Flower Show, поскольку все еще находится в Балморале, сообщает TOWN&COUNTRY.

Сад в Челси будет представлять собой 21 дерево, но в планах Queen’s Green Canopy увеличить зеленый массив по всей Великобритании. Актриса говорит: «Королева проделала и продолжает делать замечательную работу. И что может быть лучше, чем отпраздновать это, посадив сад?» Она рассказала, что каждый, кто высадил дерево, будет нести за него ответственность, и таким образом совместными усилиями будет сделано что-то хорошее для сохранения климата.

Цветочное шоу в Челси уже посетило немало селебрити. Среди знаменитых гостей – принцесса Анна, принц Эдвард, граф Уэссекский и его супруга Софи, любимая невестка королевы.

Выставка, проходящая на территории Королевского госпиталя, организована с невероятным размахом. Почетное место тюльпанов и нарциссов занимают осенние композиции, в которых наряду с цветами присутствуют также овощи – помидоры, тыквы и кабачки.

Британская экспо – это праздник передового опыта и инноваций в области садоводства, сообщает The Times. Лучшие садовники здесь награждаются медалями, а посетители могут не только полюбоваться яркими красками, но и унести понравившиеся растения домой.

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