Ипотечный кредит и пенсионный возраст: как это работает?

Дадут ли мне кредит на покупку недвижимости, если мне уже 50 лет? Я пенсионер, но еще работаю – могу ли я купить недвижимость в кредит? Я хочу оформить рефинансирование ипотеки, но мне уже 60 – возможно ли это? Подобные вопросы мне довольно часто задают клиенты. Действительно, чем старше человек, тем сложнее найти подходящее финансовое решение для покупки нового дома или рефинансирования, поэтому в сегодняшней статье я расскажу о том, какие возрастные ограничения существуют при получении ипотечного кредита. Но не забывайте, что возраст не единственный критерий для получения ипотечного кредита, а лишь один из многих факторов, учитываемых финансовыми учреждениями при принятии решения о финансировании вашей покупки.

Кредит для покупки недвижимости (мы сейчас говорим о недвижимости для собственного проживания) выдается обычно на срок до достижения пенсионного возраста. Это обусловлено тем, что в своих расчетах банк основывается на доходах клиента от трудовой деятельности. После выхода на пенсию доходы обычно уменьшаются, а банку важно быть уверенным, что вы сможете без проблем выплачивать ежемесячные платежи по ипотеке.

Банки становятся лояльнее

На законодательном уровне ограничений по выдаче ипотечного кредита в соответствии с возрастом клиента нет. Такие ограничения каждый банк устанавливает самостоятельно. В связи с увеличением продолжительности жизни и, соответственно, повышением трудоспособного возраста банки пересматривают свои критерии относительно кредитов для людей старшего возраста и становятся все более лояльными к таким клиентам.

В зависимости от года рождения срок выхода человека на пенсию согласно законодательству варьируется от 65 до 68 лет. Большинство банков готово принять в своих расчетах цифру 70 как возраст выхода на пенсию и, соответственно, срок, когда ваш ипотечный кредит должен быть полностью погашен. Однако если вы можете показать, что и после 70 будете зарабатывать достаточно для выплаты кредита, можно рассчитывать и на более долгий срок.

До 75, 80, 85 и больше

Accord Mortgages, Bank of Ireland, Coventry Building Society могут одобрить максимальный срок выплаты ипотечного кредита до 75 лет, Halifax и Metro Bank – до 80 лет, Kent Reliance – до 85 лет, а Family Building Society и вовсе не ограничивает срок, на который может быть выдан ипотечный кредит. Самое главное для банка – гарантия, что вы сможете этот кредит выплачивать.

Пенсия играет важную роль

В основном, конечно, банки примут во внимание ваши доходы от получения частной пенсии. Те, кто получает только государственную пенсию или тем более Pension Credit (государственное пособие для тех, кто не заработал государственную пенсию), не могут рассчитывать на ипотечный кредит после 70 лет.

Однако некоторые банки готовы принять во внимание и доходы от трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста, если вы сможете доказать, что специальность и навыки позволят вам работать и после 70. Тот же Metro Bank может рассматривать доходы от трудовой деятельности до 75 лет, если ваша специальность связана с физическим трудом, или даже до 80 лет, если вы работник умственного труда.

Все вышеуказанные ограничения касаются ипотечных кредитов для покупки собственного дома, в котором постоянно проживаете вы и ваша семья. Если же речь идет о покупке недвижимости в инвестиционных целях (Buy-to-Let), то тут ограничений по возрасту гораздо меньше, так как трудовые доходы клиента в этом случае не так важны.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зуль­тату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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