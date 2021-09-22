Истории лондонских мостов

Когда речь заходит о Лондоне, перед глазами сразу возникают Биг-Бен, Тауэр, «Лондонский глаз» и, конечно, Тауэр-бридж – пожалуй, самый знаменитый мост Лондона. Между тем в столице Туманного Альбиона насчитывается более тридцати мостов, а их истории поистине уникальны и удивительны. Давайте прогуляемся по некоторым из них!

Тауэрский мост

Это единственный в Лондоне разводной мост, который раскрывается, когда проходят суда и баржи. Увидеть разведение – большая удача. Но воистину «удачливы» оказались пассажиры автобуса, который находился на мосту как раз во время разводки. По каким-то причинам соответствующий сигнал не был передан, и мост начал раскрываться, когда автобус уже въехал на него. Прибавив газку, водитель разогнался и, как в кино, перепрыгнул с одной половины сооружения на другую. К счастью, никто не пострадал. Было это в 1952 году, и с тех пор этот трюк больше никто не повторял.

Бывают, конечно, и казусы. Тауэр-бридж разводят по определенному графику, который не зависит от времени суток. Из-за этого в 1997 году произошел неприятный инцидент с Биллом Клинтоном: половина его кортежа успела проскочить до раскрытия моста, а половина осталась на другом конце. Никто и ничто не могло помочь Биллу: дела делами, а развод мостов – по расписанию.

Пару раз мост застревал в раскрытом состоянии, что, конечно же, создавало транспортный коллапс в центре Лондона. Последний раз это случилось в августе 2021 года. Целых двенадцать часов жители и туристы столицы Великобритании могли любоваться необычным явлением.

Уникальность этого моста еще и в том, что внутри него находится музей. Можно заглянуть внутрь Тауэр-бриджа и подняться на его верхнюю площадку, откуда открывается шикарный вид на город.

Лондонский мост

Лондонский мост расположился прямо напротив Тауэрского. Возможно, он не так красив, как знаменитый собрат, зато может похвастаться своей историей: когда-то это была единственная переправа через Темзу. Более 2 000 лет назад, во времена римлян, здесь возвели первый каменный мост. Учитывая плотность трафика и загруженность сооружения, оно, конечно, не сохранилось в первоначальном виде. Но именно на этом месте строились и перестраивались мосты, и все они носили одно и то же название – Лондонский.

Во время одной такой перестройки произошел забавный случай. В 1968 году американский бизнесмен Роберт Маккаллох, узнав, что Лондонский мост подлежит сносу, решил его купить. Мост разобрали, разложили по балкам и перевезли в Америку. Бизнесмен уже потирал руки, считая, что знаменитая британская достопримечательность будет красоваться теперь на американской земле. Каково же было его удивление, когда после сборки моста он увидел совсем не то, что ожидал: он-то думал, что это Тауэр-бридж! Не знал, видимо, что в Лондоне не один мост… Сейчас части этого сооружения входят в бетонный мост в Аризоне.

Мост Миллениум

Интересно, что мост открывали дважды. В первый раз – 10 июня 2000 года в присутствии королевы Елизаветы, с торжественными речами, как полагается. В тот день по нему прошли в общей сложности более ста тысяч человек. Но вскоре обнаружилось, что мост сильно раскачивается, что, конечно, небезопасно для людей. Сначала попытались ограничить количество пешеходов. Но как это сделать в центре Лондона? Поэтому через два дня мост закрыли, основательно укрепили и 22 февраля 2002 года открыли во второй раз. Теперь он не шатается. Правда, в январе 2007 года достопримечательность все же пришлось закрыть на день: в это время бушевал ураган «Кирилл», и пешеходов могло снести прямо в Темзу.

Мост Ватерлоо

Проектирование моста, который планировали назвать Стрэнд-бридж, началось в 1807 году. Однако открыли его только через десять лет и решили дать название в честь победы в знаменитой битве при Ватерлоо. В середине XIX века сооружение приобрело дурную славу: почему-то именно его облюбовали самоубийцы. А в 1841 году американцу Сэмюэлю Гилберту Скотту совсем не повезло: во время демонстрации своего трюка – прыжка с моста Ватерлоо – Скотт трагически погиб.

Знаменит мост еще и тем, что именно здесь Майкл Фарадей пытался измерить разность потенциалов между каждой стороной моста, вызванную отливом соленой воды, протекающей через магнитное поле Земли. Теперь недалеко от этого места, на Савойской площади, стоит памятник ученому, открывшему электромагнитную индукцию.

С течением времени фундамент постройки подмывался водами реки, разрушался, и в 1930-е годы решено было снести мост. Открытие преемника планировалось в 1942 году, но из-за бомбардировок ему не суждено было подняться над Темзой. К слову, это единственный мост, который был поврежден бомбежками. Окончательно открыли мост Ватерлоо только после Второй мировой войны.

Несмотря на свою печальную историю, достопримечательность вдохновляла многих писателей, художников и режиссеров. Так, пьеса Роберта Шервуда «Мост Ватерлоо» была экранизирована трижды, и в одном из фильмов главную роль исполнила Вивьен Ли. А музыканты группы The Kinks посвятили мосту песню «Waterloo Sunset», в которой повествование ведется от лица рассказчика, наблюдающего из своего окна за окружающим миром, парой влюбленных и закатом над мостом Ватерлоо.

Вестминстерский мост

Еще один мост, хорошо знакомый туристам. Именно с него открывается замечательный вид на здание парламента, Биг-Бен и «Лондонский глаз». Зеленые балки достопримечательности хорошо узнаваемы, ведь именно она красуется на многих открытках. Свое название постройка получила в честь Вестминстерского дворца, рядом с которым, собственно, и расположена. Возводили сооружение с трудом: шла война, зима выдалась суровая, остро не хватало денег и даже произошли два небольших землетрясения, – но открытие все же состоялось в 1750 году. Это был всего лишь второй мост в Лондоне. Люди так обрадовались его появлению, что в день открытия многим из тех, кто перешел по нему на другую сторону, пришлось нанимать лодку, чтобы вернуться, настолько мост был переполнен.

Но в середине XIX века постройка стала разрушаться, и в 1862 году пришлось заменить ее нынешней. Сейчас этот мост – самый старый в Лондоне, все остальные позднее были реконструированы или же построены заново.

Интересно, что зеленый цвет достопримечательности совпадает с цветом кожаных сидений в палате общин в парламенте. А вот красный цвет кресел палаты лордов достался Ламбетскому мосту, который находится поблизости.

Ламбетский мост

С высоты лондонского колеса обозрения этот мост, открытый в 1862 году, прекрасен. В основном его использовали пешеходы. В начале XX века сооружение было решено реконструировать, поскольку оно сильно пострадало из-за коррозии. Интересно, что на концах моста есть небольшие скульптуры ананасов – они были установлены в честь британского садовника Джона Традесканта, познакомившего Британию с этим фруктом.

В 2016 году на Ламбетском мосту произошел взрыв, о котором полиция предупредила жителей заранее. Дело в том, что там проходили съемки эпизода фильма «Иностранец»: по сюжету взрывался автобус. Конечно, происходящее очень испугало туристов и тех горожан, которые были не в курсе.

Мост Альберта

Нетрудно догадаться, что свое название достопримечательность получила в честь принца Альберта, супруга королевы Виктории. Именно он предложил построить переправу рядом со старым деревянным мостом Баттерси, соединявшим север Челси с южной частью фермерской деревни Баттерси. Старый мост разваливался и был небезопасен как для повозок, так и для пешеходов. Новый мост, по задумке принца, должен был стать платным – чтобы обогатить казну, но владельцы моста Баттерси устроили скандал, и открытие отодвинулось на несколько лет.

И только после кончины принца наконец-таки было достигнуто согласие, но при условии, что компания «Альберт Бридж», отвечавшая за возведение моста, выплатит компенсацию за снос старой постройки. Деваться некуда – компания понесла все расходы в надежде, что новый мост сможет окупить все затраты. Вход на него стал платным не только для транспорта, но и для пешеходов. По обоим концам моста были установлены посты с перегородками, чтобы никто не проскочил бесплатно.

Когда по мосту проходили строем солдаты из близлежащих казарм Челси, он вибрировал, из-за чего в народе был прозван «Дрожащая леди». Власти боялись, что из-за такого чеканного шага сооружение в конце концов обрушится, и повесили предупреждающие таблички, чтобы солдаты маршировали не так рьяно, да и вообще шли по мосту нормальным шагом. Кстати, до сих пор можно увидеть те самые таблички и будки для сбора пошлины.

Мост все-таки оказался убыточным, поэтому пришлось его продать. Новая компания не только открыла переправу для всех желающих, но и укрепила ее. С годами состояние моста все же ухудшилось; сначала ограничили движение по нему, сократив нагрузку, однако он продолжал рушиться. Власти приняли решение закрыть мост, но жители Лондона вышли с протестами, призывая сохранить его как памятник архитектуры. В итоге в 1973 году укрепили фундамент, в середину сооружения поставили дополнительные опоры, а дорожное покрытие сменили на более легкое. Сейчас в целях сохранения моста разрешается проезд транспорта не тяжелее 2 тонн.

Мост Челси

Этот мост, ранее называвшийся в честь королевы Виктории, как нетрудно догадаться, располагается рядом с мостом Альберта. Достопримечательность соединяет район Челси на южном берегу Темзы с районом Баттерси на северном.

Мост не пользовался популярностью у населения, так как за проход взималась высокая плата. Чтобы как-то привлечь народ, проход сделали бесплатным по воскресеньям, но и это не принесло никаких ощутимых результатов. Мост перепродали, плату отменили и переименовали в Челси, чтобы не было ассоциаций с королевской семьей (мало ли – вдруг будут обрушения или неприятные инциденты, не порочить же честное имя королевы Виктории).

В начале XX века, когда число автомобилей на дорогах Лондона возросло, решено было снести старый мост и на его место водрузить новый, крепкий, надежный. В середине 1950-х годов сооружение облюбовали мотоциклисты и стали устраивать гонки по нему. Но 17 октября 1970 года все изменилось. На мосту встретились мотоциклетные банды Челси и Сассекса, причем «по-взрослому» – с цепями, с шипами и оружием. В результате потасовки один байкер был смертельно ранен, а двадцать загремели в тюрьму. С тех пор сборы мотоциклистов здесь под запретом.

Мост Патни

Этот вроде бы ничем не примечательный мост играет важную роль в жизни Лондона, не только соединяя районы Патни и Фулем, но и служа стартовой площадкой для знаменитой лодочной гонки студентов Оксфорда и Кембриджа.

Как гласит легенда, в 1720 году сэр Роберт Уолпол, без пяти минут премьер-министр Великобритании, возвращался после встречи с королем Георгом I из Кингстона-на-Темзе. Спеша добраться до палаты общин, он вместе со слугой поехал в Патни, чтобы сесть на паром до Фулема. Однако паром находился на противоположной стороне, а лодочник, видимо, что-то праздновал и не слышал надрывных криков будущего премьера. В результате рассерженный Роберт и его слуга вынуждены были пойти в обход. После этого Роберт пообещал, что построит здесь мост. Сын Георга I, тогдашний принц Уэльский, тоже испытывал неудобства, возвращаясь с охоты в Ричмонд-парке, и с радостью поддержал Уолпола в решении возвести переправу. Как и большинство мостов, Патни был платным.

С 1845 года достопримечательность стала отправной точкой для лодочных соревнований, и с тех пор эта традиция неизменна.

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Конечно, невозможно рассказать обо всех мостах в одной статье – это лишь небольшие зарисовки, которые, надеемся, покажутся вам интересными. Прогуливаясь по городу, задержитесь на мосту и вспомните его историю!

Подготовила Оксана Кеш