«Кинотавр» как вишлист

В Сочи сейчас проходит главный национальный кинофестиваль России – «Кинотавр». Парадоксально, но, с одной стороны, фестиваль этот народным никак не назовешь: на его фильмы пускают только профессионалов – прессу, кинематографистов, игроков рынка. Есть, правда, путевки по стоимости, сопоставимой с ценой очень дорогого отдыха за рубежом, однако о них мало кто знает. С другой стороны, страна все равно следит за фестивалем с огромным вниманием. Для кого-то это символ кинематографического карнавала с красными дорожками и светскими тусовками, где собираются практически все кинозвезды России, для других (пусть и для меньшего числа) – это навигатор по отечественному кино на год вперед.

«Кинотавр» одновременно и следует моде, включая в программу все заметное, что было представлено от России на крупнейших зарубежных фестивалях уровня Канн, Венеции, Берлина, Локарно, Карловых Вар и Сан-Себастьяна, и задает эту моду, добавляя к суперхитам большое количество дебютных фильмов и картины, чьи зарубежные показы еще впереди, так как не все международные кинофестивали требуют «права первой ночи» для конкурсантов. Вот почему программу «Кинотавра» принято заучивать наизусть и ждать потом эти фильмы в кино и, что для жителей других стран особенно важно, на стримингах (тем более что некоторые картины наверняка сразу окажутся там, минуя кинозалы). Есть и еще одна причина. Несмотря на то что «Кинотавр» всегда проходит при поддержке российского правительства и региональных властей, его программа бескомпромиссна и заряжена, как и положено современному авторскому кино, «левыми» взглядами, иногда в самой радикальной форме.

Так и в этот раз. В фильме Владимира Битокова «Мама, я дома» главной героине, водителю автобуса в захолустном городишке, сообщают, что ее сын погиб в Сирии, но поскольку он наемник ЧВК, официально он не герой и вообще не солдат. Вот тебе, мамаша, пакет с отступным баблом, и шагай отсюда. Она «шагать» отказывается, бузит на весь город, и тогда к ней вместо сына подсылают крепкого парня с военной выправкой. Он становится олицетворением безжалостной и циничной системы, центра водоворота, куда затянуло бедную женщину.

Картина «Разжимая кулаки» Киры Коваленко показывает, как мало прав у женщины на Северном Кавказе. Она мечтает выбраться из своего городка, но понимает, что поддержки ей ждать неоткуда, кроме, возможно, своего брата, который когда-то смог сбежать в Ростов. Брат вернулся за ней, но получится ли у него победить многовековой уклад, в том числе в себе самом?

В «Герде» Натальи Кудряшовой студентка университета вынуждена подрабатывать стриптизом, ощущая, что перспектив для нее, молодой и неглупой девушки, становится все меньше. У самой обычной четырнадцатилетней уральской девочки из фильма «Ничья» (режиссер Лена Ланских) есть своя тайна – маленькая дочь, о которой никто на свете не должен узнать. В «Подельниках» Евгения Григорьева у мальчика убивают отца, но преступника никто не наказывает (да и вообще всем, похоже, наплевать, что в деревне стало одним мужиком меньше), и ребенок решает мстить сам. Все эти сюжеты вряд ли будут тепло приняты российским истеблишментом, который только что постарался провести выборы максимально оптимистично, с ощущением, что практически все проблемы в стране решены. Но эти сюжеты существуют, и если кто-то будет говорить, что российское кино избегает серьезного разговора о действительности, то он просто не знаком с фильмами из программы последнего «Кинотавра».

Есть тут и две рифмующиеся друг с другом эмигрантские истории про русских девушек. В России на эту тему снимается мало фильмов, и «Кинотавр» старается их не пропускать. Героиня «Медеи» (режиссер Александр Зельдович) со своим богатым женихом (а ранее – любовником, подарившим ей двух детей) уезжает в Израиль, но долгожданное счастье не наступает. Приступы ревности у новой Медеи чередуются с регулярными изменами мужу и попытками найти новый смысл жизни в чужой стране, и трагедия становится все более неотвратимой. Сюжет другой картины, «Дунай» (режиссер Любовь Мульменко), таков. Москвичка Надя знакомится в Белграде с симпатичным уличным жонглером и решает остаться с ним. Но андеграундная тусовка и жизнь по чужим углам изматывают ее, а брюнет Неша остается верен себе и меняться не собирается. Рассчитывая неизвестно на что, Надя соглашается отправиться с ним и его друзьями по берегу Дуная в сторону Берлина, где тусовок еще больше, да и свободы, пожалуй, тоже.

Практически не отражена в российском игровом кино (вероятно, из-за длительности производственного цикла) пандемия: в конкурсе участвует лишь один фильм, события которого разворачиваются на фоне коронавируса – «На близком расстоянии» Григория Добрыгина. По сюжету известная актриса решается нарушить карантин в самый пик ковида и пустить в квартиру гастарбайтера-азиата.

Тема ответственности русской цивилизации перед «укрощенными» на своей территории народами периодически возникает в фильмах «Кинотавра». В этот раз она особенно ярко представлена в фильме Владимира Мункуева «Нуучча»: в XIX веке в нищую якутскую семью прислали на поселение русского каторжника, а он… История многим знакома по фильму Алексея Балабанова «Кочегар», тоже снятому по мотивам повести Вацлава Серошевского «Хайлак». И здесь это метафора уничтожения малого народа хищным имперским агрессором.

Вообще, нынешний «Кинотавр» весь связан с Алексеем Балабановым. Фестиваль был открыт документальным фильмом Петра Шепотинника «Нас других не будет» о Балабанове и их сотворчестве с Сергеем Бодровым. Приз за вклад в кинематограф получил продюсер Балабанова и Бодрова Сергей Сельянов, и он действительно очень много сделал для российского кино. «Купе номер шесть» Юхо Куосманена создано словно с оглядкой на эстетику Балабанова, даром что фильм финский. А главный актер года Юра Борисов, который снялся, кажется, в половине кинотаврских картин, в какой-то степени наследник Бодрова – хотя бы потому, что в его персонажах часто соединяются склонность к насилию и невесть откуда взявшееся благородство рыцарских масштабов.

Полный список фильмов можно найти на сайте фестиваля.