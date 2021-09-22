Норидж: прогулка по Тюдоровской Англии

Столица графства Норфолк и всего региона Восточная Англия (East Anglia) мало знакома русскоязычному туристу. А между тем в Средние века Норидж (также встречается другой вариант транслитерации – Норвич) был вторым городом в стране после Лондона. Норидж развивался как центр текстильного производства и торговли шерстью. Промышленная революция XIX века мало коснулась этого места, поэтому город словно продолжает жить в средневековье. Если вам интересны те давние времена, то попасть в Норидж – один из лучших способов туда перенестись.

Здесь сохранилось больше домов Тюдоровской эпохи, чем в Лондоне, а Нориджский собор – прекрасный образец норманнской архитектуры Британии. В Норидже огромная концентрация средневековых церквей (самая высокая среди европейских городов, расположенных севернее Альп). Здесь даже бытует поговорка: «В городе есть церковь на каждое воскресенье и паб на каждый день». Узкие вымощенные брусчаткой улочки и очаровательные фахверковые домики расскажут истории из темных веков – сказочные, мистические, а порой откровенно жуткие.

Нориджский замок

Знакомство с городом лучше начать с Нориджского замка. Историки считают, что две тысячи лет назад здесь находился центр кельтского племени иценов. Их предводительницей была королева-воительница Боудикка. Она возглавила восстание против римлян и разрушила Лондон. Бунт был жестоко подавлен, а Боудикка покончила с собой с помощью яда, как и египетская царица Клеопатра. Поиски гробницы королевы продолжаются до сих пор. По одной из легенд, легендарная дева похоронена в Лондоне – на месте, где расположен вокзал Кингс-Кросс, примерно между платформами 9 и 10. По другим предположениям, могилу следует искать на родине Боудикки – в Норфолке.

В 1066 году (через тысячу лет после того, как кельты были оттеснены на север) на земли Восточной Англии пришли норманнские завоеватели. Чтобы закрепить власть над порабощенными англосаксами, норманны строили замки и форты по всей территории страны. Сначала Нориджский замок был возведен из дерева, а через тридцать лет началось сооружение каменной крепости. Строительство заняло около тридцати лет. Замок считался королевским, но монархи здесь не жили. В 1121 году король Генрих I встречал в нем Рождество: был устроен большой пир, к столу подавали фрукты, ягоды и мясо редких животных, таких как павлины и дельфины.

С течением времени замок утратил свое фортификационное значение и с 1220 года использовался как тюрьма. В XIX веке здесь была установлена виселица, и крепость стала еще и местом публичных казней, на которые съезжались посмотреть даже из соседних графств. Если дело было особенно громким, к казни преступника выпускались сувениры, например фаянсовые фигурки жертвы и убийцы или модель дома, где произошло преступление.

В конце XIX века в замке открылся музей, который работает до сих пор. Здесь можно ознакомиться с артефактами, иллюстрирующими историю как самого замка, так и всей Восточной Англии.

Площадь Томбленд

От замка можно направиться к Нориджскому собору. Здесь вы почувствуете запах мультикультурного города: из маленьких ресторанчиков и киосков с едой на вынос доносится благоухание индийского карри, перебиваемое ароматами английской кухни.

Не потеряйтесь среди фахверковых коттеджей пятисотлетней давности, ведь во многих из них обитают привидения! Больше всего их в домах на площади перед городским собором, которая носит название Томбленд (Tomblаnd). На первый взгляд покажется, что название произошло от слов tomb («склеп») и land («земля»): в ходе ремонтно-строительных работ здесь и вправду были обнаружены старинные захоронения, в том числе жертв эпидемий черной смерти, в чьих останках все еще были бактерии – возбудители средневековой чумы. Но на самом деле все не так угнетающе. Томбленд – всего лишь англиканизированная версия древнескандинавского названия, означающего «открытое место».

Городские легенды хранят отголоски событий многовековой давности. В 1578 году в город в очередной раз пришла чума. Она безжалостно забирала жителей, нередко выкашивая целые семьи. Так случилось и с семейством, проживавшим в доме Августина Стюарта. Чумные доктора заколотили дом снаружи и поставили на нем красные кресты. Пять или шесть недель спустя, когда эпидемия стихла, врачи вернулись с могильщиком, чтобы забрать тела. К своему ужасу, они увидели на трупах следы зубов, а в некоторых местах плоть была откушена совсем. Еще более жутко, что это были следы именно человеческих зубов. Когда вынесли все трупы, стала ясна картина случившейся трагедии. На теле мертвой девочки не нашли следов болезни – она была еще жива, когда ее закрыли в зараженном доме. Проголодавшийся ребенок начал есть тела своих мертвых родителей. С тех пор призрак девочки в серых лохмотьях появляется в доме и на площади Томбленд. Ее видели многие, в том числе викарий церкви Святого Георгия, что неподалеку. Призрак девочки получил имя Серая Леди. Расположенный неподалеку от дома Августина Стюарта отель The Maid’s Head тоже кишит привидениями. Неудивительно, ведь это самый старый отель в Англии. Постоялый двор находится здесь уже девятьсот лет, тут останавливалась сама Елизавета I.

Собор Святой Троицы

Собор был заложен в 1096 году. Его строили из камня, привезенного из Нормандии, поскольку в Норфолке нет никакого строительного материала, кроме кремня и дерева. Камни уже были обработаны и подогнаны по размеру, так что оставалось лишь установить их в нужное место, как части конструктора или пазла. Учитывая, что в то время приспособления и инструменты были достаточно примитивными, храм был возведен относительно быстро – всего за пятьдесят лет. Он стал центром бенедиктинского монастыря; вместе с ним были построены дворец епископа, колокольня, библиотека, лазарет, пекарня, пивоварня и пара церквей.

В эпоху Реформации, когда Генрих VIII распустил монастыри, все монастырские здания были разобраны по камешкам, а собор стал главным англиканским храмом Нориджа. Его 96-метровый шпиль, второй по высоте в Англии, возвышается над всеми зданиями города и является его визитной карточкой.

Старый собор может рассказать много интересных историй. В его потолочных барельефах, изготовленных средневековыми мастерами, застыли библейские сцены. Могильные плиты все еще хранят память о колоритных персонажах, живших несколько веков назад. А в витражах и резных мизерикордиях прошлое и настоящее сплетены воедино: тут можно увидеть и работы старинных плотников, стекольщиков, и произведения современных художников (например, мизерикордию с изображением Нориджского футбольного клуба). Администрация собора объясняет всем посетителям, что собор – это не музей, он не застыл во времени, он живет и развивается, являясь объединяющим центром общины и продолжая оставаться местом религиозного поклонения.

Сейчас в соборе поселился динозавр – макет скелета диплодока, ранее выставляемый в Музее естествознания в Лондоне. Скелет временно украсит неф и будет знакомить нориджских детей и взрослых с историей нашей планеты до появления человека.

Набережная реки Уэнсум

От собора можно пройти к реке Уэнсум, главной водной артерии города. Норидж, как и все древние города, родился на берегу реки, точнее в ее излучине. Река обеспечивала естественную защиту от врагов и была источником питьевой воды для населения. Уэнсум соединяет Норидж с рекой Яр, которая выходит к открытому морю. Именно эта географическая особенность позволила Нориджу стать процветающим центром торговли в Средние века.

В Норидже не только создавали ткани, но и красили их. Самым уникальным был ярко-красный цвет, ассоциировавшийся исключительно с этим городом. Краситель производили из корня марены, а одним из закрепителей была человеческая моча. С поставкой этого ингредиента проблем не было: в Норидже работали триста шестьдесят пабов, у дверей каждого стоял большой кувшин, в который справляли нужду подвыпившие посетители, а утром кувшины собирали и отвозили красильщикам. После окрашивания ткани остатки краски просто сливали в реку, из-за чего ее воды часто становились красными, как кровь.

Перейдем на другой берег по Епископскому мосту, который был построен еще в 1340 году. Сейчас мы повторяем не только путь епископа Нориджского, выезжавшего из своего дворца по этому мосту, но и последний путь ведьм и еретиков – их вели на казнь к кострищу. В наши дни здесь стоит паб «Яма еретиков», который своим названием напоминает нам о страшном прошлом этого места. За пять лет правления Марии Кровавой, ярой католички, известной своей нетерпимостью к протестантам, здесь были сожжены пятьдесят человек. Точно неизвестно, сколько всего ведьм и колдунов сожгли и повесили в Норидже.

Самый известный в истории Англии охотник на ведьм Мэтью Хопкинс был родом как раз из Норфолка. Он развил бурную деятельность именно в Восточной Англии, в период между 1644 и 1647 годами. Хопкинс руководствовался методикой выявления ведьм, разработанной королем Яковом I в его книге «Демонология». В методику входило обнаружение так называемых отметин дьявола – родинок, бородавок и других образований на коже (иногда хватало следа от укуса блохи, чтобы объявить женщину ведьмой). После этого пособницу лукавого вели на испытание, которое должно было доказать ее связь с сатаной. Экзекуция проходила у моста Фай, самого старого в городе. Здесь устанавливали стул позора, к нему привязывали ведьму и опускали ее на какое-то время под воду. Если женщина выживала, ее объявляли ведьмой и казнили. Если же вытаскивали бездыханной, оглашалось, что она невинна и, следовательно, заслуживает христианских похорон.

Стул позора также применялся для наказания сварливых жен и нечестных торговцев. В этом случае нарушителя опускали под воду ненадолго, и наказание не было фатальным. Но перед испытанием наказуемого проводили по улицам города с деревянной табличкой на груди под свист и улюлюканье толпы и грохот барабанов. Гнилые овощи, плевки и помои вместе с потоками брани летели в преступника. После этого купание в холодных водах реки Уэнсум наверняка казалось благодатным омовением.

Улица Элм-Хилл

От моста Фай вернемся в центр города по самой старой и знаменитой улице Нориджа – Элм-Хилл. Улица получила свое название от растущих здесь со времен Генриха VIII деревьев, но в 70-х годах прошлого века все они погибли от голландской болезни вязов, последний великан упал в 1979 году. На Элм-Хилл раньше располагались дома богатых купцов и уважаемых горожан; именно здесь вы найдете самую большую концентрацию фахверка XVI века в Норидже.

К XIX веку финансовый статус жителей Элм-Хилл сильно изменился: улица превратилась в трущобы, где жила беднота. Историки говорят, что именно обнищание купеческих семей, которое произошло вместе с изменением экономической ситуации на рынке тканей, и стало причиной сохранения на этой улице такого большого количества фахверковых домов Тюдоровской эпохи – у жителей просто не было денег на постройку нового каменного жилья.

В начале XX века, когда власти пытались избавиться от викторианских трущоб, где в одной комнате жила целая семья, а туалет на улице делили до шестидесяти человек, встал вопрос о снесении домов на Элм-Хилл. Но в связи с их исторической ценностью решено было отремонтировать и сохранить старую улицу. Теперь она по праву является жемчужиной Нориджа и одним из немногих следов эпохи Тюдоров, оставшихся в Великобритании. Здесь снимают фильмы и сериалы – возможно, вы смотрели, например, голливудскую сказку «Звездная пыль».

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Уютный атмосферный Норидж обязательно понравится ценителям истории и просто любознательным путешественникам – ведь это кусочек той старой доброй Англии, которую британцы всячески пытаются сохранить.

Анна Глок

видеоблогер,

ведущая YouTube-канала «Незатоптанная Англия»,

администратор одноименной группы в Facebook