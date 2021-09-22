Полноценный уход за волосами: органические средства, витамины и домашние рецепты

Восстановить волосы и ускорить их рост можно, используя комплекс процедур. Для начала нужно подобрать хорошие уходовые средства и восполнить дефицит необходимых витаминов и минералов в организме – для поддержки красоты изнутри. Конечно же, не стоит забывать и о проверенных временем методах.

Органические средства по уходу за волосами Tabitha James Kraan

tabithajameskraan.com

Табита Джеймс Краан – специалист по парикмахерскому искусству. Все свое время она посвящает созданию наиболее эффективных средств для ухода за волосами, которые выпускаются под маркой Tabitha James Kraan. Косметика из линейки Organic Hair Care сохраняет здоровье волос и не вредит экосистеме планеты. Среди продуктов марки можно найти все необходимое для ухода и восстановления; в них содержатся мощные натуральные ингредиенты, способные преобразить даже самые поврежденные волосы и улучшить их качество.

Средства эти действительно хороши – они могут конкурировать с последними салонными технологиями и, что важно, не содержат вредных веществ. За счет чего работает линия продуктов? Три основных принципа: баланс кожного жира, правильное очищение и удержание влаги.

Табита поняла, что ежедневное использование привычных средств повреждает волосы, ведь состав большинства шампуней масс-маркета не отличается от состава, например, чистящих средств для пола. Каждый раз, когда вы пользуетесь органическими уходовыми средствами Tabitha James Kraan, волосы укрепляются, становятся более шелковистыми, густыми, блестящими и упругими, а со временем пропадает необходимость часто мыть их.

Использование данных продуктов позволяет еще и насладиться запахами, потому что средства имеют роскошные ароматы: отдушка Amber Rose успокаивает, Golden Citrus бодрит и освежает.

Scented Organic Hair Oil, £38

Органическое ароматизированное масло вернет жизнь и блеск волосам. Оно не просто обволакивает их, а проникает в волосяные луковицы. Лучше всего использовать масло один раз в неделю, чтобы волосы стали более яркими, гладкими, укрепленными и увлажненными. Для лечения кожи головы и волос средство следует наносить перед их мытьем, чтобы сбалансировать выработку кожного жира и обеспечить увлажнение. Также можно согреть в ладонях несколько капель масла и нанести его на сухие кончики (по мере необходимости). Масло придаст вес и объем тонким волосам, сделает их гладкими и шелковистыми, их будет легче укладывать и сушить феном.

Hair Cleanser, £25

Это кремообразное очищающее средство для волос решает проблему дисбаланса кожи головы. Оно питает кожу благодаря сочетанию жирных масел, целебного алоэ вера и овсяного молока, обеспечит мягкое очищение без повреждения даже самых тонких волос и чувствительной кожи головы.

4-in-1 Conditioner, £25

Многофункциональный высокоэффективный увлажняющий кондиционер отлично распутывает, защищает и увлажняет волосы. Восстанавливающая и укрепляющая формула, насыщающая волосы витаминами, минералами и белками, невероятно легкая, поэтому при необходимости средство можно применять в несколько слоев. Кондиционер рекомендуется использовать в душе, чтобы распутать волосы, или наносить на уже подсушенные полотенцем локоны – как несмываемое средство. Отлично подходит для ковошинга – мытья натуральных кудрявых волос без шампуня.

Clean Conditioner, £32

Это даже не столько кондиционер, сколько мгновенная маска для волос, обеспечивающая длительное увлажнение. Используйте средство в качестве ополаскивающей маски, нанося его на волосы от середины длины до концов либо туда, где необходимо глубокое увлажнение. Обладательницы кудрявых и сухих волос могут распределить его и по всей длине, начиная от корней.

Поддержка изнутри: Kallistia Hair Nourish Capsules

£68 за 90 капсул (£35 по спецскидке на сайте) // kallistia.com

Когда использование всевозможных средств для волос не дает нужного результата, причина может крыться в недостатке определенных витаминов, необходимых для здоровья и роста волос. На помощь приходят специально созданные комплексы, которые решают именно эту проблему.

Капсулы Kallistia Hair Nourish предназначены для стимулирования роста волос, придания им плотности и блеска, а также для поддержания эластичности, предотвращая ломкость в дальнейшем. Средство подходит для всех типов волос. В состав капсул входит уникальная смесь витаминов и минералов, которые поддерживают здоровье волос изнутри:

– витамин А, необходимый для роста волос;

– витамин С, незаменимый для выработки организмом коллагена – ключевого ингредиента для достижения желанного блеска;

– биотин, который является ключевым компонентом для плотности волос, помогает стимулировать рост волос и ногтей (недостаток биотина может привести к истончению волос);

– цинк, играющий ключевую роль в процессе роста и восстановления клеток.

Капсулы подойдут всем, кто хочет улучшить качество волос. Принимать средство рекомендуется курсом, но результат будет особенно заметен, если вы начнете его пить в период, когда восстановление наиболее необходимо, например в ситуации, если у вас новая стрессовая работа или вы только что вернулись из отпуска, где волосы подвергались воздействию ветра, дождя, солнца или моря.

Рисовая вода

Один из последних трендов в уходе за волосами – рисовая вода.

Вот как это работает, по словам трихолога и специалиста по выпадению волос Ханны Габоарди (Hannah Gaboardi).

Рис богат крахмалом, в котором много полезных витаминов и минералов – витамин Е, магний, цинк и антиоксиданты. Они создают здоровую среду для роста волос. Инозитол – еще одно ключевое вещество, содержащееся в рисе. Инозитол применяют для предотвращения выпадения волос, поскольку он восстанавливает их изнутри. Названные ингредиенты работают в комплексе, чтобы минимизировать ломкость волос, делая их более гладкими, длинными и сильными.

Традиция использования рисовой воды уходит своими корнями в Китай, где женщины народа яо, славившиеся своими густыми длинными волосами, сами того не зная, открыли секрет их натуральной красоты.

Этот метод снова стал популярен во время карантина, когда многие решили вернуться к домашним рецептам красоты.

Как приготовить рисовую воду для волос?

Возьмите один стакан риса, промойте его, чтобы удалить загрязнения. Затем залейте рис четырьмя стаканами кипятка и оставьте настаиваться на 24 часа. После этого процедите настоявшуюся воду в бутылку и поставьте в холодильник, где средство можно хранить не дольше недели.

Как использовать рисовую воду? Можно нанести ее на волосы перед мытьем с шампунем и дальнейшим применением кондиционера. Сосредоточьтесь на коже головы, дайте средству впитаться в течение нескольких минут, прежде чем ополаскивать волосы. Также попробуйте использовать рисовую воду в качестве 20-минутной кондиционирующей маски. Чтобы увидеть результат, процедуру следует проводить один или два раза в неделю. Кроме того, рисовой водой можно промывать волосы после использования шампуня.