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Топ-12 лучших спектаклей октября

Топ-12 лучших спектаклей октября
фотоJohan Persson © Disney

Какие у вас планы на осень? У нас – ходить в театры! Делимся списком из дюжины спектаклей, которые мы рекомендуем к просмотру в ближайший месяц.

Драма

«Гамлет» (Hamlet)

Гамлетов много не бывает! Независимо от того, видели ли вы постановки, где в этой роли блистали Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Дэвид Теннант или Йен Маккеллен, ознакомиться с версией театра Young Vic все же стоит. Принца Датского в ней играет Каш Джамбо. Многие знают актрису по сериалу The Good Wife, но и на сцене она не новичок. В 2012 году Каш получила номинацию на премию Лоуренса Оливье за исполнение роли Марка Антония в спектакле «Юлий Цезарь» в составе женской труппы.

Где: Young Vic Theatre
Когда: с 27 сентября по 13 ноября 2021 года

«Трагедия Макбета» (Tragedy of Macbeth)

Еще одна знакомая многим пьеса Шекспира о том, к чему привело пророчество трех ведьм, и о выборе, который сделала пара венценосных супругов. В роли леди Макбет на британской сцене дебютирует звезда Голливуда Сирша Ронан, роль ее мужа исполняет Джеймс Макардл, появившийся недавно в сериале Mare of Easttown. Режиссер Яэль Фарбер решила выпустить пьесу под ее полным и довольно редко используемым названием – «Трагедия Макбета». Зрителю обещают более феминистский подход к трактовке образов.

Где: Almeida Theatre
Когда: с 25 сентября по 20 ноября 2021 года

 

«Лагерь Зигфрида» (Camp Siegfried)

В 30-х годах прошлого века в Нью-Йорке на Лонг-Айленде появился летний лагерь для американской молодежи немецкого происхождения. Там встречаются два подростка (в исполнении блистательных Пэтси Ферран и Люка Таллона) – казалось бы, нас ждет история про первые отношения, готовность принять другого таким, какой он есть, и ожидание подобного отношения к себе. Но, разумеется, на первый план выходит настоящая цель создания лагеря – насаждение нацистской идеологии в «неокрепшие детские умы».

Где: Old Vic Theatre
Когда: до 30 октября 2021 года

 

«Вишневый сад» (The Cherry Orchard)

theatreroyalwindsor.co.uk

Сэр Йен Маккеллен не так давно сыграл Гамлета в Виндзоре, и там же он выходит на сцену в «Вишневом саде». Пьесу Чехова поставил режиссер Шон Матиас, у которого появилась идея сделать всех исполнителей достаточно возрастными. В сэре Маккеллене режиссер разглядел отличного Фирса. В роли стареющего слуги актер появится на сцене вместе с Франческой Аннис (исполнит роль Любови Андреевны Раневской).

Где: Theatre Royal Windsor
Когда: с 1 октября по 13 ноября 2021 года

 

«Океан в конце дороги» (The Ocean at the End of the Lane)

The Ocean at the End of the Lane (Photo by Manuel Harlan)

Созданный Нилом Гейманом роман «Океан…» – это чудо, пугающее и интригующее, обыденное и невероятное… Его история многослойна, как хороший пирог. Пожалуй, дети видят в ней совсем не то, что взрослые, – и к сценической версии это тоже относится. В 2019 году «Океан в конце дороги» поставили в Национальном театре, сейчас постановка возвращается и перебирается на Вест-Энд.

История мальчика и его необычных знакомых, путешествующих по изнанке мира… Или история таинственных созданий, которые могут проникнуть оттуда к нам? А может, история страхов и проблем? Сценический дизайн, работа кукольников и художников по костюмам – в этом спектакле все на высоте! Он одновременно и слишком сказочный, и чрезмерно реалистичный.

Где: Duke of York’s Theatre
Когда: с 23 октября 2021 года по 12 февраля 2022 года

 

«Зеркало и свет» (The Mirror and The Light)

Заключительная часть трилогии Хилари Мантел «Волчий зал» рассказывает о последних четырех годах жизни Томаса Кромвеля. Романы о знаменитом адвокате XVI века принесли автору две Букеровских премии; экранизации и сценические постановки первых двух частей также пользовались большим успехом.

Первые два спектакля были перенесены на сцену Майком Поултоном, а над завершающей частью трилогии Мантел работала сама в тандеме с исполнителем роли Кромвеля Беном Майлзом, которого снова можно будет увидеть в образе советника Генриха VIII.

Где: Gielgud Theatre
Когда: до 28 ноября 2021 года

 

«Ракеты и голубые огни» (Rockets and Blue Lights)

nationaltheatre.org.uk

Действие спектакля начинается в наши дни. Пара рассматривает знаменитую картину Уильяма Тернера «Корабль невольников», написанную им под впечатлением от событий на корабле «Зонг». Художник изображает рабов, сброшенных с судна, как балласт, и погибающих в волнах.

Действие спектакля происходит в XIX и XXI веках. В современности актриса Лу получает роль в картине о Тернере, а в 1840 году (год создания полотна) лондонцы Люси и Томас пытаются осознать, что такое свобода. Благодаря такому решению постановщика зритель задумывается о трудностях, с которыми сталкивается чернокожее население Британии, о рабовладении и необходимости его отмены и, разумеется, узнает больше о жизни и творчестве художника Уильяма Тернера.

Где: National Theatre (Dorfman Theatre)
Когда: до 9 октября 2021 года

 

Мюзиклы

«Последние пять лет» (The Last Five Years)

Мюзикл знаменитого американского композитора Джейсона Роберта Брауна «Последние пять лет» стал невероятно популярным во время пандемии: в нем заняты всего два артиста, да и по сюжету они встречаются только один раз, так что записывать видео в изоляции было легко и удобно. А вот поставить в театре спектакль так, чтобы показать, как два человека на сцене, почти не взаимодействующие друг с другом, переживают драму в отношениях, гораздо сложнее. Режиссер Джонатан О’Бойл отлично справился с задачей! И если в прошлом году в Southwark Playhouse вы не видели историю Джейми и Кэти, влюбленных друг в друга писателя и актрисы, то сейчас самое время посмотреть мюзикл на Вест-Энде. Кстати, в ходе спектакля артисты сами играют на фортепиано, гитаре и укулеле.

Где: Garrick Theatre
Когда: до 17 октября 2021 года

 

«Назад в будущее» (Back to the Future)

Sean Ebsworth Barnes

Не забудьте пристегнуть ремни, ведь вы на скорости 88 миль в час влетаете в сногсшибательный мюзикл!

«Назад в будущее» успел стартовать в Манчестере прямо перед началом пандемии, а сейчас обосновался на Вест-Энде. Как создатели превратили культовый фильм в мюзикл? Бережно сохранив атмосферу, любимые песни (вы наверняка захотите пуститься в пляс под «Johnny B. Goode») и даже знаменитую машину DeLorean. Угадайте, будет ли она летать?

Номера, которых не было в фильме, для мюзикла дописали композиторы Алан Сильвестри (автор саундтреков к «Форресту Гампу» и «Кто подставил кролика Роджера») и Глен Баллард (продюсер альбомов Майкла Джексона, Аланис Мориссетт, No Doubt и др.).

Sean Ebsworth Barnes

В роли Дока Брауна – знаменитый актер мюзиклов Роджер Барт, обладатель премии «Тони», в роли Марти – знакомый лондонцам по мюзиклу Bat Out Of Hell Олли Добсон.

Где: Adelphi Theatre
Когда: до 10 января 2022 года

 

«Вставай, вставай!» (Get Up, Stand Up! The Bob Marley Musical)

И еще один мюзикл, на этот раз – в регги-стилистике. Get Up, Stand Up! – это история жизни Боба Марли. Ямайский певец прожил всего 36 лет, но успел за это время стать настоящей звездой и оставить внушительное музыкальное наследство. Ли Холл, знакомый зрителям по «Рокетмену», создал сценарий мюзикла, а перенес его на сцену Клинт Дайер. В главной роли – звезда британского театра Аринзе Кин, которого вы могли видеть в драматическом спектакле Death of a Salesman или в мюзикле The Girl From The North Country.

Где: Lyric Theatre
Когда: с 1 октября 2021 года по 3 апреля 2022 года

 

«Холодное сердце» (Frozen)

Johan Persson © Disney

Если у вас есть дочери, внучки, племянницы, дочки друзей, вы наверняка знаете историю принцесс Эльзы и Анны из Эренделла, да и песню «Let It Go» успели выучить наизусть. Бродвейский хит последних лет наконец появился и в Лондоне, для чего Theatre Royal Drury Lane специально отремонтировали и поменяли там углы обзора.

Декораторы и костюмеры постарались на славу: за считанные секунды на сцене появляется хрустальный дворец, а на Эльзе – то самое знаменитое платье.

Новые песни дописали создатели номеров из одноименного мультфильма Роберт Лопес и Крисен Андерсон-Лопес. Супружеский тандем авторов продумал и показал историю взаимоотношений сестер чуть глубже и детальнее, чем в мультфильме.

В роли Эльзы – звезда мюзиклов, украсившая собой фильм Les Miserables, Саманта Баркс, ее сестру играет Стефани МакКеон, а в образе простого парня Кристофа появляется Обиома Угоала, недавно исполнивший роль президента Вашингтона в мюзикле Hamilton

Мюзикл зачарует и взрослых, и детей!

Где: Theatre Royal Drury Lane
Когда: с 8 сентября 2021 года по 26 июня 2022 года

 

«Гордость и предубеждение* (*что-то типа)» (Pride & Prejudice* (*sort of))

Mihaela Bodlovic

Перед вами новое прочтение знаменитого романа Джейн Остин. На этот раз историю Лиззи Беннет и мистера Дарси в формате поп-мюзикла рассказывает полностью женский состав труппы. Пять девушек, возглавляемые режиссером спектакля Изабель Макартур, которая появится в образе мистера Дарси, будут шутить, исполнять знаменитые поп-хиты и удивлять вас. Первоначально спектакль поставили в Глазго, а сейчас он доехал до Вест-Энда.

Где: Criterion Theatre
Когда: с 15 октября по 2 ноября 2021 года

Подготовила Анастасия Глаголева

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