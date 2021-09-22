Утечка данных подвергает опасности жизнь афганских переводчиков

Минобороны Великобритании проводит расследование

Министр обороны Бен Уоллес в палате общин принес извинения за утечку данных 250 афганских переводчиков, работавших на Великобританию, сообщает The Times. Он сообщил, что сотрудник, который допустил эту оплошность, уже уволен.

Очевидно, что подобная потеря информации – электронных адресов и фотографий – может считаться смертным приговором для тех афганцев, которые не успели покинуть страну, находящуюся под контролем талибов. При этом, как отметил член парламента от Консервативной партии Джонни Мерсер, бывший министр обороны, возникает еще одна опасность: «Выйдя на одного человека из этого списка, боевики могут получить возможность узнать и про всех остальных».

Электронное послание было отправлено от Афганской группы по вопросам переселения и помощи (ARAP). В нем сообщалось, что переводчикам будет оказана помощь при переезде, а также что они не должны подвергать себя или свои семьи риску, если они не могут безопасно покинуть свое нынешнее местоположение. Один из получателей обратил внимание на то, что в письмо были скопированы почтовые адреса еще 250 афганцев. Все они ранее работали с британскими войсками. Очень скоро министерство обороны Британии отправило еще одно письмо, с заголовком «Срочно», в котором просило удалить предыдущее послание и предупреждало о возможном взломе адреса электронной почты. Однако многие переводчики уже успели дать ответ.

Бен Уоллес заверил, что в настоящее время разрабатываются рекомендации по безопасности и что система эвакуации афганцев, помогавших Соединенному Королевству, будет продолжать действовать независимо от количества кандидатов на выезд из страны.