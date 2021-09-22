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В деле Скрипалей появился третий подозреваемый

В деле Скрипалей появился третий подозреваемый
Фотоpix4free.org

Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД

Россиянин Денис Сергеев стал новым фигурантом в деле об отравлении «Новичком» в Солсбери в 2018 году, сообщает BBC. Британская полиция уже выдала ордер на его арест.

Сергеева обвиняют по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, хранение и использование химического оружия.

Как предполагают в Скотленд-ярде, Сергеев является высокопоставленным агентом ГРУ, который не только руководил двумя другими российскими разведчиками: Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, – но и участвовал во многих секретных операциях в разных странах. В пресс-релизе полиции сказано, что при расследовании детективы нашли достаточно доказательств причастности человека, который называет себя Денисом Сергеевым, к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британские политики выразили единодушное мнение, что все подозреваемые по этому делу должны предстать перед судом. Министр внутренних дел Прити Пател заявила: «Россия бросила вызов фундаментальным основам международного порядка. Мы продолжим принимать решительные меры для противодействия угрозе, исходящей от российского государства».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отрицает справедливость предъявленных обвинений. Она считает, что Великобритании выгодно использовать дело Скрипалей как инструмент давления: «Мы решительно отвергаем все попытки Лондона обвинить Москву в том, что произошло в Солсбери».

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