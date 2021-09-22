В муку будут добавлять фолиевую кислоту

ВОЗ рекомендует принимать витамин В9 ежедневно

Великобритания присоединилась к странам, которые в обязательном порядке обогащают продукты питания искусственно синтезированным витамином, сообщает BBC.

Руководитель благотворительного фонда Shine Кэти Стил боролась за принятие этого решения не одно десятилетие. После 30 лет кропотливой работы, направленной на информирование о пользе фолиевой кислоты, она назвала одержанную победу «поистине великим» событием.

По данным Всемирной организации здравоохранения, В9 способствует укреплению клеток нервной и кровеносных систем. Минимальные ежедневные дозировки на одного взрослого человека должны составлять не более 0,3–0,4 миллиграмм в день, а у беременных женщин и кормящих матерей увеличены до 0,5–0,6 миллиграмм. Чтобы достигнуть необходимого накопления данного химического вещества в организме, фолиевую кислоту можно начать принимать примерно за месяц до зачатия.

При этом женщинам, которые вынашивают ребенка, нужно быть особенно внимательными к своему рациону. Нехватка фолиевой кислоты может приводить к развитию врожденных заболеваний у младенцев. Одним из самых распространенных является spina bifida – поражения спинного мозга или расщепление позвоночника. В данное время лечение в самых лучших и дорогих клиниках не гарантирует полного исцеления. Шансы на успех есть примерно у 40% пациентов, причем многие из них продолжают свою жизнь с инвалидностью.

На сегодняшний день пшеничную муку обогащают фолиевой кислотой в 79 странах мира. Британия, одобрив соответствующую норму, стала первой из стран ЕС.