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Великобритания наращивает «оборонку»

Великобритания наращивает «оборонку»
фото123rf.com

Анастасия Яковлева

С кем готовятся воевать страны НАТО и их союзники?

 Еще в прошлом году США и Великобритания объявили о том, что будут проводить усиленные военные учения, направленные на предотвращение возможной агрессии со стороны России и Китая. И если Китай вызывает настороженность у союзников из-за присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, то Россию британский премьер-министр Борис Джонсон назвал «самой большой мировой угрозой» и «враждебным государством, которого следует опасаться». Теперь Соединенное Королевство активно наращивает свой военный потенциал: вместе с союзниками по НАТО разрабатывает новые виды атомных подлодок, танков и беспилотников, а также тесно сотрудничает в отношении «оборонки» с Украиной – самым близким соседом России. Догадки граждан о готовящейся войне подогреваются словами украинского президента Владимира Зеленского, который в сентябре заявил: «Вероятность войны существует». На самом ли деле миру угрожает война и насколько готова к ней Великобритания?

Роботы-пулеметы и подводные лодки

Британцы не только сами вооружились до зубов, но и помогают в этом союзникам, подписывая контракты на поставку военной техники с наиболее передовыми разработчиками. Так, издание The Jerusalem Post объявило о заключении израильской компанией Israel Aerospace Industries и министерством обороны Соединенного Королевства договора на поставку военной робототехники в Британию. Лондон заказал четыре робототехнических комплекса в рамках военной программы по получению средств поддержки войск на поле боя, без прямых угроз для военнослужащих.

Комплексы Rex 4×4 UGV смогут перевозить грузы массой до 550 килограммов. Их платформы будут оснащены боевым модулем с пулеметом калибра 7,62 миллиметра. А управлять ими можно будет дистанционно и автономно. Робототехнические комплексы нужны для того, чтобы помогать военным на поле боя, эвакуировать раненых, доставлять боеприпасы, добывать разведданные и обнаруживать вражеские объекты.

Совместно с американцами британцы будут разрабатывать новую атомную подводную лодку для Австралии. Создание такого новшества будет происходить в рамках трехстороннего партнерства по безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов (AUKUS), о чем страны объявили в середине сентября.

Австралия, Британия и США решили объединиться для того, чтобы обеспечить своим военно-морским силам возможность более тесно сотрудничать друг с другом. По мнению сторон, это поможет укрепить позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять возможным нападениям со стороны Китая. Кроме того, три страны договорились о взаимодействии в киберсфере, сферах квантовых технологий и искусственного интеллекта. Новую договоренность между тремя государствами эксперты уже назвали самой важной в отношении безопасности со времен Второй мировой войны.

Тот факт, что США решили поделиться секретными технологиями строительства подлодок с другим государством (Австралией) впервые за шестьдесят лет, настораживает. Раньше такие технологии были доступны только Британии. В результате коллаборации Австралия станет седьмой страной в мире, имеющей атомные подводные лодки (после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России).

Однако, как заявил сам Байден на пресс-конференции, подлодки не станут оснащать ядерным оружием. Это будут лодки с ядерным реактором, но с обычным вооружением. Эксперты же уверены в том, что ядерное оружие на такие подлодки установить будет можно.

Создание блока не понравилось Франции, которая потеряла крупный контракт на поставку подлодок в Австралию, и, конечно, Китаю.

Так, французы (Naval Group) должны были привезти в Австралию 12 субмарин с обычными (а не атомными) двигателями стоимостью €56 млрд. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал такое решение «ударом в спину» и «подрывом доверия».

В свою очередь, Китай, против которого направлена деятельность нового альянса, также отметил, что доверие утрачено. «Государствам следует отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков», – сказал официальный Пекин.

123rf.com

Субмарины под замену

На данный момент в боевом составе ВМС Британии числятся четыре таких субмарины: головная HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful и HMS Audacious, зачисленная в состав флота в мае 2020 года.

Субмарины этого класса предназначены как для самостоятельных операций, так и для действий в составе ВМФ. Атомные подводные лодки Astute могут противостоять надводным кораблям и подлодкам противника, наносить удары по наземным целям, высаживать группы боевых пловцов и вести разведку.

Энергетическая установка этих субмарин – ядерный реактор PWR-2 от компании Rolls-Royce со сроком эксплуатации 25 лет. Кроме того, подводные лодки данного класса оснащены двумя вспомогательными дизельными двигателями и аварийной энергетической установкой вспомогательного движителя.

В настоящее время британский флот состоит из четырех типов подводных лодок класса Astute. Субмарины с подводным водоизмещением 7 400 тонн являются крупнейшими ударными подводными лодками Королевского флота. Их длина составляет 318 футов. Они способны развивать скорость под водой до 29 узлов и погружаться на глубину до 300 метров. На их бортах находятся ракеты Tomahawk Land Attack и тяжелые торпеды Spearfish.

Субмарины трех старых классов Trafalgar также еще используются, но все они будут заменены. Один из Trafalgar, HMS Trenchant, уже поставлен на прикол в ожидании вывода из эксплуатации. Новые семь подлодок Astutes Британия приобретет к 2026 году.

Расходы на «оборонку»

В опубликованной в марте новой оборонной и внешнеполитической стратегии отмечается небывалое, по мнению правительства Великобритании, увеличение расходов на оборонные силы. В стратегии также прописаны планы по наращиванию числа ядерных боеголовок до 260, хотя еще десять лет назад власти пообещали снизить их количество к середине 2020-х с 225 до 180.

Минобороны подчеркивает, что сфокусируется на переоснащении и внедрении современных технологий, в том числе беспилотников. В зону повышенного  внимания попали космос и киберсфера. На развитие космической отрасли выделены £7 млрд (на создание космического командования – £5 млрд, запуск спутников – £2 млрд). Расходы на киберсферу составят порядка £1,5 млрд.

Помимо этого, деньги будут направлены на финансирование европейского проекта по созданию истребителя шестого поколения Tempest, дронов и других элементов так называемой боевой авиационной системы будущего. £1,3 млрд ($1,8 млрд) потратят на модернизацию 148 из 225 танков Challenger 2. Постепенно прекратят эксплуатацию боевых машин пехоты (БМП) Warrior, которые начали поступать на вооружение с 1988 года. Их сменят бронированные машины Boxer.

Также в рамках новой стратегии планируется отказаться от эксплуатации 24 истребителей Typhoon, 9 вертолетов Chinook и 14 транспортников Hercules. Беспилотники Reaper заменят более современными – БПЛА Protector (всего их будет 16).

Британские ВМС лишатся старых фрегатов типа 23, но к 2027 году планируется увеличить общее число кораблей этого класса до 24. В общей сложности британские ВМС получат 8 фрегатов типа 26 и 5 фрегатов типа 31. Роботами, способными обезвреживать морские мины, будут заменены 13 минных тральщиков. А в 2024 году на воду спустят новый разведывательный корабль, который будет выявлять иностранные субмарины и охранять подводные кабели связи.

Всего на программу обновления ядерных средств сдерживания, в том числе на замену баллистической ракеты Trident и подлодок типа Vanguard на новые субмарины Dreadnought, будет потрачен £31 млрд.

Объем финансирования оборонного сектора в ближайшие четыре года возрастет на £24,1 млрд по сравнению с расходами, запланированными в предыдущем бюджете. £6,6 млрд из этой суммы пойдут на оплату исследовательских программ и разработку новых видов оружия и оборонных технологий.

Британцы вкладывают большие средства в свой военно-морской флот. В то же время на балансе есть и «невыгодные проекты», такие как американский истребитель-невидимка F-35B Lightning. По словам экс-главы генштаба вооруженных сил Великобритании Ричарда Данната, министерство обороны страны несет большие расходы, потому что истребитель стоит £80 млн, а час его эксплуатации – £90 тыс.

«Такие расходы являются реальной проблемой и негативно повлияют на формирование оборонного бюджета на десятилетия вперед», – уточнил военный.

Помощь Украине

Напомним, что весной этого года Борис Джонсон назвал Россию враждебным государством. Такое заявление премьер-министр сделал во время официального обзора безопасности, обороны и внешней политики.

Согласно документу, Россия – наибольшая государственная угроза для Великобритании. По мнению Джонсона, Российская Федерация «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство страны, а еще готова «убивать диссидентов на британской земле».

Кроме того, начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон отметил, что Королевские военно-воздушные силы могут вернуться к приемам времен холодной войны. Вигстон добавил, что если российские крылатые ракеты будут перемещены в Калининград, то Британия окажется в пределах их досягаемости.

Главный враг определен, и теперь основная задача – подобраться к нему как можно ближе. А территориальное расположение Украины, граничащей с Россией, является наилучшим фундаментом для военных коллабораций с Британией и США.

Кстати, доказательством того, что Россия тоже готовится к войне, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, служат «беспрецедентные по своему размаху» учения России и Белоруссии «Запад-2021».

Британцы решили помочь украинцам нарастить оборонные силы страны. Так, в июне Украина и Соединенное Королевство заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских военно-морских сил. Кроме того, в рамках соглашения Британия построит для украинских ВМС две военные базы. Кстати, на развитие вооруженных сил, в частности ВМС, Украина получила от Великобритании кредит на сумму £1,25 млрд.

Отработка боя

Почему королевство так активно наращивает свой военный потенциал? Представить, что Россия сегодня пойдет войной на Британию, достаточно сложно. Если, конечно, та вместе с союзниками сама не задумала неладное. Некоторые эксперты считают, что вышедшая из состава ЕС, но оставшаяся членом НАТО Великобритания хочет вернуться к имперским практикам контроля над Черным морем.

В целом, варианты развития событий на ум приходят разные. Например, не может ли быть связан поспешный вывод войск США и Соединенного Королевства из Афганистана с возможно готовящейся войной с Россией? Ведь еще в прошлом году было объявлено о том, что объединенные вооруженные силы двух стран НАТО будут отрабатывать совместные действия против России и Китая. Об этом заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдей: «В скором времени между военными ведомствами США и Великобритании будет подписана доктрина совместных боевых действий. Документ касается противодействия России и Китаю на море». В связи с этим военные эксперты двух стран будут разрабатывать стратегию ведения войны с учетом использования новых британских авианосцев и истребителей F-35B.

А если глобальный политический сговор вовсе не миф и существует на самом деле? И слова Байдена и Джонсона о том, что они хотят положить конец кровопролитию, – всего лишь очередная ложь от сильных мира сего? А что если американцы с британцами не вывели свои войска из Афганистана, а просто временно вернули их в родные пенаты, чтобы отдышаться перед предстоящей глобальной битвой с Россией?

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