Вера Полозкова и Александр Маноцков на десятилетии фонда Gift of Life

В Лондоне состоялся концерт-презентация новой книги «Работа горя» поэтессы, актрисы театра и драматурга Веры Полозковой. Вера представила новую программу, созданную при участии композитора Александра Маноцкова. Благотворительное мероприятие было организовано частным лицом – давним другом Gift of Life, и прошло в поддержку фонда, который уже в течение десяти лет помогает спасать детей от рака.

Долгожданный концерт в историческом центре столицы собрал более двухсот пятидесяти ценителей современной русской поэзии. Среди гостей присутствовали патрон фонда Gift of Life княжна Екатерина Голицына, сооснователь фонда и издатель Люба Галкина, фотограф Валерий Кацуба, инвестор и меценат Дмитрий Фалькович, кинорежиссер Илья Хржановский и многие другие яркие представители русскоязычного сообщества Великобритании.

В зале не было свободных мест. Публика очень тепло встретила программу: зрители с трепетом слушали как стихи, вошедшие в новую книгу Полозковой «Работа горя», так и давно известные, полюбившиеся произведения. Праздничный вечер принес немало сюрпризов.

По словам поэтессы, «Работа горя» – это книга, которая собиралась, копилась, нарастала семь лет подряд: тяжелых лет, прекрасных лет, в течение которых родилось трое моих детей, был заключен и рассыпался мой брак, скрежетала и лопалась по шву привычная картина мира, начинались войны между самыми дорогими мне странами, уходили из жизни мои друзья, люди вокруг меня являли чудеса душевной щедрости или выбирали предать все, что провозглашали и любили; когда все, что я знала о себе, все, каким я видела свое будущее, время несколько раз опрокинуло и вывернуло наизнанку».

После двухчасового перформанса близкие друзья и сторонники фонда Gift of Life собрались на прием с Верой и Александром.

Общими усилиями благотворителей за вечер удалось собрать более £13 000. Все средства от продажи билетов на концерт и прием с участием артистов будут направлены на помощь детям: с помощью собранных денег будет оплачена закупка недоступного в России препарата «Эрвиназа» для четырехлетней Кати из Читы (Забайкальский край). Девочка в данный момент борется с тяжелой болезнью – острым лимфобластным лейкозом.

Фонд Gift of Life выразил особую признательность Вере Полозковой и Александру Маноцкову за прекрасный вечер поэзии и музыки. Кроме того, представители фонда поблагодарили всех гостей за доверие и поддержку и напомнили, что детский рак можно победить только сообща.

Для справки. Фонд Gift of Life был создан в Великобритании, чтобы помогать одному из ведущих российских фондов «Подари жизнь» в приобретении не зарегистрированных в России лекарственных препаратов, незаменимых при лечении определенных видов онкологии и гематологических заболеваний, а также в оплате поисков и активации доноров костного мозга. С 2011 года более пятисот детей и молодых людей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями в российских клиниках получили адресную помощь, к оплате приняты свыше шестисот заявок на закупку зарубежных лекарств и обеспечение других медицинских потребностей подопечных фонда «Подари жизнь». Узнать больше о работе фонда Gift of Life можно на сайте www.giftoflife.eu .

Фотографии Валентины Корабельниковой