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Администрация Большого Лондона 2 недели будет «бездомной»

Администрация Большого Лондона 2 недели будет «бездомной»
Фотоcommons.wikimedia.org

Новый офис не успевают подготовить вовремя

Несмотря на то что к октябрю 2021 года Садик Хан и его коллеги должны были покинуть южный берег Темзы и переехать в Королевские доки в Ньюхэм, этот переезд откладывается сообщает BBC.

Ратушу, спроектированную сэром Норманом Фостером, мэрия занимает с 2002 года. Само здание находится в собственности у кувейтской компании St Martin’s Property Group. Цена аренды составляла более £11 млн в год. Однако в настоящее время условия договора допускают пересмотр контакта, которым и решил воспользоваться вновь избранный Садик Хан. Еще год назад у компании Siemens был выкуплен центр Crystal в Королевских Доках.

Однако новое стеклянное строение, выполненное в экологичном дизайне, имеет меньшую вместимость, чем мэрия, поэтому предполагается, что некоторые сотрудники GLA будут переведены в штаб-квартиру лондонской пожарной бригады на Юнион-стрит, Саутварк. Помимо этого, миллионы фунтов придется потратить на обеспечение безопасности.

Администрация Большого Лондона давно разделилась на сторонников переезда и противников. В связи с незапланированной задержкой ситуация сильно накалилась. Консерваторы уже охарактеризовали ее как «крайне разочаровывающую». Их лидер Сьюзан Холл сказала: «Мы предупредили мэра, что его план переехать в здание Crystal был наполовину провален. С каждым днем становится все яснее, что решение Садика Хана отказаться от дома, построенного по индивидуальному заказу, является катастрофической ошибкой правительства Лондона».

Представитель мэра сообщил: «GLA собирается переехать в здание Crystal к Рождеству, сэкономив налогоплательщикам £61 млн стерлингов за пять лет. Будут приняты меры для проведения собраний, которые должны состояться в конце декабря в подходящем альтернативном месте».

Как планировалось ранее, GLA должна покинуть ратушу 26 ноября. Однако пока неясно, где будут проходить полные собрания мэрии, намеченные на 6 по 17 декабря.

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