Британцам разрешат работать удаленно

Трудовое законодательство будут реформировать

Согласно британским нормативно-правовым актам, прежде чем на законных основаниях перейти на гибридный режим «дом-офис», сотрудник обязан отработать полгода. Однако теперь каждый, вне зависимости от стажа, сможет запрашивать гибкий график, сообщает The Guardian.

Пандемия не только привнесла массу жестких ограничений в жизнь британцев, но и способствовала реформированию трудовой системы. Несмотря на то, что воспользоваться правом перейти на «удаленку» сможет любой житель Великобритании с момента трудоустройства, в первую очередь новый закон стремится защитить беременных женщин, инвалидов, родителей несовершеннолетних детей и (или) их опекунов. Они, как никто, страдают от отсутствия баланса между профессиональной деятельностью и домашними обязанностями.

Документ, разрабатываемый Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (Beis) в рамках программы Good Work Plan, гарантирует, что заявление сотрудника о желании перейти на гибкий или удаленный график должно быть рассмотрено фирмой в течение трех месяцев. При отказе работодатель должен будет объяснить причину либо предложить альтернативный вариант занятости. В противном случае он рискует оказаться в суде по трудовым спорам.

Заместитель лидера лейбористов Анджела Райнер отмечает, что «закон, принятый с учетом пандемии, должен означать новый курс для всех работающих людей и быть основан на гибкости, безопасности и усилении прав на рабочем месте».