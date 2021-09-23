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Насколько жители Лондона довольны качеством жизни?

Насколько жители Лондона довольны качеством жизни?
Фотоpxhere.com

Телефонный опрос проходит с 22 сентября по 8 октября

Лондонский Сити в партнерстве с Forum Research проводит исследование среди жителей столицы, в ходе которого выясняется, насколько они удовлетворены качеством жизни, сообщается на сайте London.Canada.

Этот ежегодный социологический опрос распространяется на горожан, которым уже исполнилось 18 лет. Главными критериями при выборе опрашиваемых являются совершеннолетие, работоспособность и постоянное проживание в Лондоне.

Опрос предоставляет лондонцам возможность высказаться насчет того, насколько комфортно для них жить в мегаполисе. Респондентов просят дать оценку размерам налогов, которые они платят, и отметить проблемы, которые, по их мнению, необходимо решить в первую очередь. Кроме того, оператор запрашивает обратную связь по действующим муниципальными программами и услугам, предоставляемым государственными службами. В ходе опроса соблюдаются правила конфиденциальности.

Телефонный звонок может поступить как на мобильный, так и на стационарный телефон. Для реализации исследования используется технология Resilient Distributed Dataset (RDD), позволяющая статистически случайно выбирать абонента.

По итогам будут сформированы отчеты, которые направят администрации Большого Лондона и городским муниципалитетам, а в конце года данные также будут доступны общественности. Полученная информация станет важным инструментом для принятия стратегических решений по улучшению жизни в столице Соединенного Королевства и согласования приоритетов госорганизаций с потребностями населения.

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