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Основатель Pimlico Plumbers – кандидат в мэры Лондона

Основатель Pimlico Plumbers – кандидат в мэры Лондона
Фотоpublicdomainpictures.net

Следующие выборы главы города пройдут в 2024 году

68-летний Чарли Маллинс, известный как «самый богатый сантехник в мире», намерен баллотироваться на пост мэра Лондона, сообщает Times Enterprise Network.

Предприниматель рассматривал возможность участвовать в выборах главы города уже в 2021 году. Однако составить конкуренцию Садику Хану ему не удалось, так как, по его мнению, нельзя одновременно заниматься и политической карьерой, и руководить такой крупной компанией, как Pimlico Plumbers.

Чарли Маллинс всегда демонстрировал осведомленность в вопросах экономически. Он известен как большой противник сделки по Brexit, а также призывами к Терезе Мэй уйти с поста премьер-министра. В ситуации с пандемией он смог найти выгоду и вывести компанию на новый, международный, уровень.

Продав бизнес американской компании Neighborly, он сообщил, что «отправился в свое следующее приключение». Часть полученного дохода бизнесмен планирует потратить на поддержку музыкальной индустрии, а остаток инвестировать в недвижимость за границей.  При этом Pimlico Plumbers останется семейным делом –  его сын, Скотт, сохранит за собой 10% акций и пост генерального директора компании.

Миллионер отметил, что ему нравится и рабочая этика новых собственников, и огромная финансовая поддержка, которую американцам гарантируют 10 млн их клиентов. Он сказал: «Бизнес всегда останется тем, чем я буду дорожить. Работе была посвящена целая жизнь, и то, чего удалось достичь, – замечательно, а Neighborly выведет эти достижения на новый уровень».

 

 

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