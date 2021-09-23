Завещание принца Филиппа засекречено на 90 лет

Документ хранится в сейфе судьи

Британский суд обнародовал постановление, согласно которому было решено сохранить в тайне последнюю волю принца Филиппа, приняв во внимание конституционный статус Елизаветы II, вдовствующей королевы, сообщает CNN.

Для завещаний, оставленных членами британской королевской семьи, минимальный срок секретности составляет 90 лет. При этом, как заверил сэр Эндрю Макфарлейн, президент департамента по семейным делам Высокого суда, «с завещания не должны делаться никакие копии или записи, оно должно храниться в суде». Он также объяснил, почему заседание суда проводилось за закрытыми дверями: «Степень гласности, которую эта публикация может вызвать, привлечет сейчас слишком много внимания общественности, что полностью противоречит цели поддержания достоинства королевы».

Спустя обозначенный срок, также на закрытом слушании будет принято решение о том, возможно ли придать гласности завещание принца. Вскрытие печати должен будет произвести профессиональный архивист, гарантирующий необходимую сохранность подобных актов. После того, как завещание будет прочитано, суд определит дальнейшие детали процесса.

В настоящий момент сэр Эндрю Макфарлейн является хранителем еще 30 закрытых конвертов, в которых содержатся последние волеизъявления королевских особ. Традиция засекречивания была нарушена только один раз в 1997 году, после смерти принцессы Дианы Уэльской в автокатастрофе.