﻿﻿﻿﻿﻿

Завещание принца Филиппа засекречено на 90 лет

Завещание принца Филиппа засекречено на 90 лет
Фотоcommons.wikimedia.org

Документ хранится в сейфе судьи

Британский суд обнародовал постановление, согласно которому было решено сохранить в тайне последнюю волю принца Филиппа, приняв во внимание конституционный статус Елизаветы II, вдовствующей королевы, сообщает CNN.

Для завещаний, оставленных членами британской королевской семьи, минимальный срок секретности составляет 90 лет. При этом, как заверил сэр Эндрю Макфарлейн, президент департамента по семейным делам Высокого суда, «с завещания не должны делаться никакие копии или записи, оно должно храниться в суде». Он также объяснил, почему заседание суда проводилось за закрытыми дверями: «Степень гласности, которую эта публикация может вызвать, привлечет сейчас слишком много внимания общественности, что полностью противоречит цели поддержания достоинства королевы».

Спустя обозначенный срок, также на закрытом слушании будет принято решение о том, возможно ли придать гласности завещание принца. Вскрытие печати должен будет произвести профессиональный архивист, гарантирующий необходимую сохранность подобных актов. После того, как завещание будет прочитано, суд определит дальнейшие детали процесса.

В настоящий момент сэр Эндрю Макфарлейн является хранителем еще 30 закрытых конвертов, в которых содержатся последние волеизъявления королевских особ. Традиция засекречивания была нарушена только один раз в 1997 году, после смерти принцессы Дианы Уэльской в автокатастрофе.

profile-sample2
Администрация Большого Лондона 2 недели будет «бездомной»
23-09-2021
profile-sample2
Основатель Pimlico Plumbers – кандидат в мэры Лондона
23-09-2021
profile-sample2
Завещание принца Филиппа засекречено на 90 лет
23-09-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.