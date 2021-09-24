Британия намерена стать «сверхдержавой ИИ»

Опубликована национальная стратегия развития

Правительство Соединенного Королевства разработало план, согласно которому в течение следующих десяти лет страна должна не только обойти США и Китай по технологиям, но и превратиться в лидера в сфере искусственного интеллекта, сообщает CNBC.

Одной из ключевых целей, поставленных в национальной стратегии искусственного интеллекта, является расширение использования ИИ в государственных компаниях, энергетике и сельском хозяйстве. Стратегия включает в себя ряд программ, отчетов, инициатив и (в качестве дополнения) национальную программу исследований и инноваций в области ИИ, которая призвана стать эффективным инструментом по улучшению координации и сотрудничества между исследователями всей страны.

Помимо этого, для Британии после Брескита очень важно найти свои специальные области, где она сможет составить конкуренцию американским и китайским разработкам, создать новые направления, привлекая топовых IT-специалистов и международные инвестиции.

«Сегодня мы закладываем основу для роста на следующие десять лет, используя стратегию, которая поможет нам использовать потенциал искусственного интеллекта и сыграть ведущую роль в том, как управлять им», – сказал министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Крис Филп.