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Мем «Озадаченная Хлоя» будет продан как NFT

Мем «Озадаченная Хлоя» будет продан как NFT
Фотоblog.alfa.cash

Стартовая цена – $15 тыс.

Кэти Клем, мама 10-летней Хлои, выставила мем со своей дочерью на аукционе Foundation в виде NFT-токена, сообщает BBC.

«Это отличная возможность, особенно для фанатов Хлои, которым нравится этот мем, стать его обладателями. Даже Хлоя сказала, что это очень круто», – говорит мама девочки. Вырученные деньги в семье планируют потратить по-разному. Кэти наметила вложить  средства в будущее образование своих детей, а Хлоя говорит, что хочет купить лошадь или построить собственный Диснейленд.

Выставленный на продажу NFT-токен предоставляет собой цифровой сертификат собственности на изделие, но не на авторские права. То есть победитель аукциона не будет обладать самим мемом, а только его цифровым двойником. NFT обычно покупаются в криптовалютах. Начальная цена мема с Хлоей – 5 токенов Ethereum, что на данный момент составляет $15 тыс. (чуть более 1 млн рублей).

Видео с двухлетней девочкой стало вирусным в 2013 году, его посмотрели более 20 млн раз. Кэти рассказала, что, когда они с детьми приехали в парк развлечений, старшая дочка начала плакать, но затем камера повернулась, и в этот момент младшая Хлоя «сделала свое милое маленькое лицо с косыми зубами». Вид озадаченного ребенка, который не понимает, почему вокруг все так веселятся, покорил интернет-аудиторию.

С тех пор, несмотря на юный возраст, девочка собрала более 500 тыс. подписчиков в «Инстаграме» и снялась в рекламе Google в Бразилии.

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