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Нехватка водителей грузовиков может стать проблемой в преддверии Рождества

Нехватка водителей грузовиков может стать проблемой в преддверии Рождества
Фотоpiqsels.com

Аналитики прогнозируют рост цен на товары и услуги

Под конец года Соединенное Королевство столкнулось с еще одним кризисом внутри страны – дефицитом квалифицированных водителей большегрузов. Предприниматели призвали правительство разрешить иностранным рабочим вернуться на британские дороги, сообщает Reuters.

Национальный союз фермеров в письме, адресованном премьер-министру, призвал в срочном порядке ввести новую систему выдачи виз, чтобы как можно раньше решить острую нехватку рабочей силы: «Пустые полки супермаркетов становятся обычным явлением… Но по мере того как мы приближаемся к Рождеству, существует серьезная угроза продовольственного дефицита, который напрямую отразится на самых экономически не защищенных семьях».

Аналогичное обращение к правительству направила британская транснациональная корпорация Tesco. А нефтяная компания BP уже закрыла ряд заправочных станций в Соединенном Королевстве из-за нехватки водителей грузовиков. По данным Ассоциации автомобильных грузоперевозок (Road Haulage Association, RHA), для осуществления бесперебойных логистических процессов, необходимо закрыть более 100 тысяч вакансий.

Однако младший министр бизнеса Пол Скалли считает, что «предоставление виз иностранным водителям не решит проблему, потому что нехватка кадров ощущается по всей Европе». Правительство рассматривает дополнительные возможности для выхода из кризиса. А пока происходит поиск решения, транспортные предприятия справляются с единственным способом – повышают оплату труда. Уже сейчас водитель грузовика зарабатывает больше, чем учитель средней школы, адвокат и архитектор, сообщает The Times. А это в ближайшем будущем приведет к росту цен на товары.

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