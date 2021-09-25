«Вишневый сад» в Theatre Royal Windsor

Пьесу Чехова в Королевском театре в Виндзоре представляет Шон Матиас. У режиссера появилась идея сделать всех исполнителей достаточно возрастными, благодаря чему он и разглядел в сэре Йене Маккеллене отличного Фирса. Маккеллен появится на сцене в роли стареющего слуги вместе с Франческой Аннис в роли Раневской, Мартином Шоу в роли Лопахина, Дженни Сигроув в роли Гаева.

Уникальная постановка в Theatre Royal Windsor в новом формате (включая ограниченное количество мест на сцене) – это ваша исключительная возможность познакомиться с театром мирового класса поближе.

Когда: с 1 октября по 13 ноября

Где: 32 Thames Street Windsor Berkshire SL4 1PS

Билеты: от £25,00