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«Вишневый сад» в Theatre Royal Windsor

«Вишневый сад» в Theatre Royal Windsor

Пьесу Чехова в Королевском театре в Виндзоре представляет Шон Матиас. У режиссера появилась идея сделать всех исполнителей достаточно возрастными, благодаря чему он и разглядел в сэре Йене Маккеллене отличного Фирса. Маккеллен появится на сцене в роли стареющего слуги вместе с Франческой Аннис в роли Раневской, Мартином Шоу в роли Лопахина,  Дженни Сигроув в роли Гаева.
Уникальная постановка в Theatre Royal Windsor в новом формате (включая ограниченное количество мест на сцене) – это ваша исключительная возможность познакомиться с театром мирового класса поближе.

Когда: с 1 октября по 13 ноября
Где: 32 Thames Street Windsor Berkshire SL4 1PS
Билеты: от £25,00

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