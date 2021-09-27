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Боксер Энтони Джошуа проиграл бой за звание чемпиона

Боксер Энтони Джошуа проиграл бой за звание чемпиона

Британский супертяж потерял все титулы

Новым чемпионом мира по боксу по версии WBA, WBO, IBF и IBO стал украинец Александр Усик. Победа далась ему нелегко, бой длился двенадцать раундов. Поражение Энтони Джошуа было признано единогласным решением судей, сообщает BBC. Самый зрелищный бой 2021 года, свидетелями которого стали 65 тыс. болельщиков, состоялся 25 сентября в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Несмотря на победу украинца, изначальным фаворитом, по мнению большинства экспертов, был именно британец. На момент схватки Энтони Джошуа являлся действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версии четырех авторитетных ассоциаций. Александр Усик – бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

После боя Энтони Джошуа рассказал, что одной из причин поражения могла стать полученная им травма глаза (порез и гематома), из-за которой уже в девятом раунде он плохо видел и соперника, и ринг. «Это был хороший опыт, потому что в трудной ситуации ты просто учишься контролировать себя, оставаться на плаву. Это был первый раз, когда я ничего не видел в бою», – прокомментировал Энтони Джошуа.

Британец уже заявил, что готов взять реванш, но, по мнению экспертов, боксеру будет непросто вернуть потерянные в бою титулы WBA, WBO и IBF.

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